Intrebat cat de grava este problema gripei in prezent, Adrian Streinu-Cercel a afirmat: "Atata timp cat este in circulatie, e grava. Cert este ca e sezon de gripa. Daca in weekend-ul trecut la 'Bals' au fost 308 cazuri de gripa prezentate, de vineri pana luni dimineata, va dati seama ce inseamna asta. Si circa o treime dintre ele au necesitat internare. Va dati seama ca nu sunt cazuri usoare, ci sunt cazuri care, mai ales la pacienti care sunt cu diabet, cu BPOC (Bronhopneumopatie cronica obstructiva), cu hipertensiune arteriala sau cu cardiopatie ischemica, cu accidente vasculare antecedente, cu obezitate si respectiv, femeile gravide au sanse sa dezvolte forme severe de boala si sa se si prapadeasca unii dintre ei."El a subliniat ca vaccinarea impotriva gripei poate salva vieti."Deci, gripa omoara, de aceea se face program de imunizare. Nu se face program de imunizare ca vrea cineva sa mai vanda un vaccin. Singura modalitate de interventie este vaccinarea. Si acum. Gripa nu o sa iasa din circulatie diseara sau maine dimineata. Tineti cont ca are o perioada de incubatie foarte interesanta: intre trei ore si trei zile. (...) Du-te si te vaccineaza! Avem gripa in Romania si se moare de gripa in Romania.Daca nu dorim sa facem gripa si nu dorim sa murim eventual de gripa, avem o singura modalitate: sa ne vaccinam. Restul sunt filosofii. Filosofia nu omoara, (...) dar pe unii care au facut gripa i-am vazut murind si urat, adica cu imposibilitate de a respira, cu plaman artificial, adica nu e o joaca. Deci, vaccin", a sustinut managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.Pana joi, 69 de persoane au murit din cauza gripei, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. ...citeste mai departe despre " Streinu-Cercel: Du-te si te vaccineaza! Avem gripa in Romania si se moare de gripa in Romania " pe Ziare.com