STS anunta semnarea contractului pentru imbunatatirea sistemului 112: Cine a castigat licitatia

"In aplicarea masurii 7 din Raportul preliminar privind Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 (SNUAU), intocmit de Comitetul interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112 infiintat prin Decizia prim-ministrului nr. 166/2019, Serviciul de Telecomunicatii Speciale anunta semnarea in data de 09.08.2019 a Contractului de furnizare echipamente si aplicatii informatice pentru 'Modernizarea infrastructurii hardware si software a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta', cu Asocierea Orange Romania S.A. - Atos Convergence Creators S.R.L. a carui oferta a fost declarata castigatoare in urma procedurii de licitatie deschisa", informeaza STS, printr-un comunicat de presa.Valoarea contractului este de 183.698.974,87 lei fara TVA, acesta fiind finantat in procent de 85% din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), Axa prioritara 5 "Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor", Obiectivul Strategic 5.2 "Cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie", in baza Contractului de finantare 208/28.08.2018, semnat intre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management POIM."Contractul va fi implementat pe o perioada de 24 de luni si va aduce beneficii directe in ceea ce priveste salvarea vietii, protectia proprietatii si a mediului prin:- modernizarea la nivelul a 40 de judete a infrastructurii hardware si software a SNUAU, prin adoptarea unei arhitecturi care permite gestionarea mai eficienta a situatiilor de urgenta si asimilarea cu adaptari minore a noilor standarde din domeniul comunicatiilor de urgenta;- reducerea timpului de asteptare pana la preluarea apelurilor de urgenta prin distribuirea inteligenta a apelurilor, evitandu-se astfel congestiile in situatii de crestere rapida a numarului apelantilor;- interventii mai rapide si mai eficiente la urgente prin crearea de capabilitati de receptionare a apelurilor de urgenta si a informatiilor de localizare asociate, care prezinta un grad de acuratete mai mare si care asigura localizarea mai preci ...citeste mai departe despre " STS anunta semnarea contractului pentru imbunatatirea sistemului 112: Cine a castigat licitatia " pe Ziare.com