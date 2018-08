STS: Apelul la 112 care reclama vandalizarea Springtime a fost dat de pe un telefon cu abonament. Apelantul este identificabil

Acest apel determina Centrul de Comanda al Jandarmeriei, aflat in Piata Victoriei, sa ia doua decizii controversate:1. Cere interventia fortelor speciale ale Ministerului de Interne, iar in zona sunt trimise mai multe auto-speciale pline cu politisti care se blocheaza in mijlocul multimii.2. Trimite un pluton de jandarmi prin mijlocul protestatarilor pentru a interveni in ajutorul fortelor de politie blocate.Anuntul facut de cel care a sunat de urgenta s-a dovedit a fi eronat, restaurantul Springtime nu era vandalizat, iar in zona, la acea ora, erau numai manifestanti pasnici.Politistii fortelor speciale de interventie trec prin momente de groaza, fiind blocati in mijlocul unei multimi ce fusese atacata constant, de ore intregi, cu gaze lacrimogene.O inregistrare video din interiorul unei auto-speciale de interventie surprinde dialogul dintre politisti care acuza faptul ca au fost folositi si aruncati in mijlocul multimii, deja agresata cu gaze lacrimogene.Raspunsul Serviciului de Telecomunicatii SpecialeIn urma unei solicitari facute de Ziare.com, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a confirmat ca "In seara zilei de 10 august 2018 a existat un apel la numarul de urgenta 112 cu privire la prezenta unui grup de persoane violente in fata restaurantului Springtime, situat pe Soseaua Nicolae Titulescu".In acelasi raspuns, reprezentantii STS spun ca exista toate elementele ca persoana care a sunat la 112 sa fie identificata de catre autoritatile competente: "Sistemul permite identificarea apelantului de catre autoritatile competente, in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Manualului de operare publicat pe site-ul www.112.ro. Precizam faptul ca, prin atributiile ce revin institutiei, nu suntem autoritatea care stabileste daca este reala sau falsa identitatea declarata de persoanele care apeleaza numarul de urgenta 112 sau, daca cele raportate de acestea ca fiind situatii de urgenta sunt veridice sau nu", se arata in raspunsul STS.Apelul a fost facut de pe un telefon mobil cu abonamentLa intrebarea Ziare.com de pe ce tip de aparat a fost facut apelul la 112 - t ...citeste mai departe despre " STS: Apelul la 112 care reclama vandalizarea Springtime a fost dat de pe un telefon cu abonament. Apelantul este identificabil " pe Ziare.com