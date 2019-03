Tinerii vor pune in practica acest plan pe 15 martie, la ora 15:00, in Piata Universitatii."Vrem sa tragem un semnal de alarma! Nu mai acceptam si nu mai vrem sa functionam pe principiul 'merge si asa', traim in secolul vitezei! Si nu vorbim doar despre viteza de pe sosele, vorbim de tehnologia si stiinta care avanseaza in fiecare secunda! Avem nevoie de EDUCATIE de calitate, de AUTOSTRAZI, de SPITALE performante, avem nevoie de un CADRU SUSTENABIL in care Generatia noastra sa construiasca!", transmit Uniunea Studentilor din Romania (USR) si Forumul Tinerilor din Romania.Studentii sustin orice actiune ce se desfasoara intr-un mod vizibil si civilizat, pentru ca "#Sinoi, tinerii, viitorul acestei tari, vrem autostrazi!".Amintim ca, pornind de la exemplul lui Stefan Mandachi, romani si firme din intreaga tara isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:00. Iata cine s-a alaturat pana acum demersului suceveanului.A.G. ...citeste mai departe despre " Studentii fac Autostrada Umana, in ziua protestului de 15 minute " pe Ziare.com