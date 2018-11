Studentii la Medicina ii raspund lui Pintea: Foarte multi raman someri dupa terminarea rezidentiatului!

Studentii la Medicina sustin ca propunerea prezentata de Pintea nu este una optima, chiar si in contextul majorarilor salariale din sistemul medical. Presedintele FASMR, Teodor Cristian Blidaru, subliniaza ca foarte multi rezidenti raman someri dupa ce termina rezidentiatul."Propunerea prezentata de actualul ministru al Sanatatii, doamna Sorina Pintea, prin care medicii rezidenti ar fi obligati sa ramana in tara pentru un anumit numar de ani nu este considerata optima de catre Federatia Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania (FASMR).Chiar si in contextul ultimelor majorari salariale din sistemul medical romanesc, exista numeroase motive pentru care medicii tineri aleg sa paraseasca Romania: lipsa dotarilor din spitale, oportunitati extrem de limitate de cercetare si dezvoltare, cat si garzi neplatite pentru medicii rezidenti.Acestea sunt doar cateva dintre neajunsurile sistemului medical romanesc ce impiedica desfasurarea unui act medical de aceeasi calitate cu a altor sisteme de sanatate occidentale", transmite FASMR pe pagina de Facebook De asemenea, studentii la Medicina atrag atentia ca o astfel de atitudine ingradeste o serie de drepturi legale nationale."FASMR considera ca o astfel de atitudine ingradeste o serie de drepturi legale nationale, cat si la nivelul Uniunii Europene.Presedintele FASMR, Teodor Cristian Blidaru, a declarat: 'In cazul locurilor la rezidentiat, exista in continuare un deficit major intre numarul de rezidenti si absorbtia ulterioara pe piata muncii ca tanar specialist, (...) foarte multi rezidenti ramanand someri dupa terminarea rezidentiatului'", se mai arata in mesajul publicat pe reteaua sociala.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca se ia in calcul incheierea unui act aditional la contractele de munca ale medicilor rezidenti, astfel incat acestia sa ramana un anumit numar de ani in tara, dupa finalizarea studiilor. Pintea spune ca acestia sunt finantati direct din bugetul Ministerului Sanatatii, iar salariile lor au crescut considerabil."Ne gandim la un contract, la un act aditional la contractul de munca pe care fiecare rezident il are cu spitalele unde presteaza, a ...citeste mai departe despre " Studentii la Medicina ii raspund lui Pintea: Foarte multi raman someri dupa terminarea rezidentiatului! " pe Ziare.com