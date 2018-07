"Studentii vor beneficia de reducere de 50% si pentru titlurile de calatorie: cartela de 2 calatorii, cartela de 10 calatorii si abonament saptamanal", se arata in comunicat.Astfel, din 1 iulie, cartela de 2 calatorii va costa 2,5 lei, cea de 10 calatorii - 10 lei, iar abonamentul saptamanal- 12,50 lei.Noile facilitati pentru studenti sunt introduse in baza Hotararii de Guvern nr. 42 din 31 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul."Astfel, studentii vor avea posibilitatea sa achizitioneze si alte noi tipuri de cartele, de la casieria speciala din statia Piata Romana. Mentionam ca titlurile de calatorie nu pot fi combinate in decursul a 30 de zile consecutive de la data cumpararii a unuia din cele trei tipuri de titluri de calatorie reduse", se arata in comunicat.Astfel, pot fi achizitionate maximum 4 abonamente saptamanale, maximum 3 cartele cu 10 calatorii sau maximum 10 cartele cu 2 calatorii. Variantele propuse pot fi achizitionate doar in cazul in care nu se cumpara abonamentul lunar cu reducere pentru studenti, potrivit Metrorex."Actele necesare la emiterea abonamentului lunar gratuit pentru studenti sunt: legitimatia de student pentru gratuitate la transport si cartea de identitate sau pasaportul. Mentionam ca prevederile legale, amintite mai sus, se aplica si studentilor din provincie", se arata in comunicat. ...citeste mai departe despre " De la 1 iulie, studentii au 50% reducere la cartelele de metrou si abonamente " pe Ziare.com