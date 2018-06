Studiul pentru achizitionarea autobuzelor electrice din fonduri europene, aprobat in CGMB. Cand ar putea intra in circulatie

Suma totala pentru aceasta achizitie ar fi de 220 de milioane de euro, spune primarul Gabriela Firea, din care 186 de milioane de euro vor fi decontate de POR.Proiectul de hotarare privind studiul de oportunitate a fost aprobat cu 38 de voturi "pentru" si doua abtineri."Este o oportunitate pe care o avem ca primarie a Capitalei. In PMUD noi deja ne-am exprimat intentia sa achizitionam 100 de tramvaie si 100 de autobuze electrice. Tramvaiele erau deja trecute pentru fonduri europene, dar cum a existat oportunitatea de a introduce si autobuzele.Suma totala pentru aceasta achizitie ar fi de 220 de milioane de euro, din care 186 de milioane de euro vor fi decontate de POR", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei de indata a CGMB, care a inceput cu 40 de minute intarziere, ceea ce a creat nemultumiri in randul consilierilor generali.Cand intra in circulatieAura Raducu, director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, a spus ca autobuzele electrice ar urma sa intre in circulatie pe cele 14 rute aprobate la sfarsitul anului viitor, pana atunci urmand sa ajunga in Bucuresti cele 400 de autobuze Euro 6 de la Otokar, pentru care s-a semnat deja contractul de achizitie."CGMB a aprobat studiul de oportunitate si documentatia ce urmeaza sa o depunem pe fonduri europene cu termen maine (joi - n.red.) pentru achizitionarea a 100 de autobuze electrice care vor functiona pe 14 rute in Bucuresti. Maine este data de depunere, apoi incepe procedura de pregatire a licitatiei si dupa incheierea perioadei de licitatie, urmeaza incheierea contractului si efectiv achitionarea acestor vehicule.Durata contractului s-ar putea sa fie de aproximativ 10 luni, adica in 10 luni sa primim aceste 100 de autobuze electrice. Speram ca undeva spre sfarsitul anului viitor sa avem efectiv echipamentele, sa ruleze pe rutele Bucurestiului aceste masini.Din aceasta toamna incep sa vina autobuzele Diesel, cele 400 de autobuze, si urmeaza sa vina in transe, spre sfarsitul acestui an, incepand din octombrie, si anul viitor", a spus Aura Raducu.Ea a explicat ca cele 100 de autobuze electrice reprezinta un supliment, iar impreuna ...citeste mai departe despre " Studiul pentru achizitionarea autobuzelor electrice din fonduri europene, aprobat in CGMB. Cand ar putea intra in circulatie " pe Ziare.com