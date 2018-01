Aceste cheltuieli (in valoare totala de 214,2 milioane dolari pentru anul fiscal 2018, care a inceput la 1 octombrie) se inscriu in cadrul "European Deterrence Initiative" (fosta "European Reassurance Initiative"), conform bugetului Pentagonului pe 2018, relateaza agentia de presa belgiana Belga.Aceste fonduri vor permite renovarea sau modernizarea unor aeroporturi militare, precum Amari (Estonia), Sliac si Malacky (Slovacia), Lielvarde (Letonia), Kecskemet (Ungaria) sau Campia Turzii (Romania), dar de asemenea si Keflavik (Islanda).Aproape o treime din aceasta suma (67 de milioane de dolari) va fi cheltuita pentru proiectul "Central Region Storage Facility", un depozit logistic instalat la Sanem, in apropiere de Luxemburg. Respectivul sit gazduieste cea de-a 86-a Escadra de mentenanta a fortelor aeriene americane si este folosit pentru proiectia fortelor.Armata americana a decis, in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova si a tensiunilor cu Rusia, reactivarea mai multor depozite abandonate dupa Razboiul Rece in Belgia, Olanda si in Germania, in special a celui din Zutendaal (Limburg, in Olanda) pentru a stoca echipamente militare conventionale in cadrul NATO, prin crearea a peste 150 de locuri de munca. Acesta ar urma sa devina pe deplin operational pana la 1 mai.Citeste si Americanii investesc 40 de milioane de dolari in bazele noastre de la Kogalniceanu si Campia Turzii ...citeste mai departe despre " SUA vor investi peste 200 milioane de dolari in bazele din Europa, inclusiv in Romania " pe Ziare.com