SUA vrea sa stie cum a obtinut Boeing 737 Max licenta de zbor

Decizia vine in contextul in care in ultimele 6 luni doua astfel de avioane s-au prabusit (unul in Indonezia si celalalt in Etiopia, aproape 350 de persoane pierzandu-si vietile in aceste tragedii aviatice), existand similaritati intre cele doua accidente.Elaine Chao, Secretar de Stat pentru Transporturi, a cerut inspectorului general al SUA sa verifice procesul de certificare al acestui model de avion, scrie BBC.Intr-un memo adresat inspectorului general Calvin Scovel, Cho argumenteaza ca vrea aceasta analiza pentru ca, "alaturi de Administratia Federala a Aviatiei din Statele Unite ale Americii (FAA), sa se asigure ca procedurile de siguranta sunt implementate eficient".Dupa cele doua accidente aviatice, faptul ca FAA nu a consemnat imediat la sol aeronavele a nascut suspiciuni. Reuters noteaza ca Departamentul de Justitie al SUA deja a demarat deja o ancheta preliminara pentru a cerceta tardivitatea cu care Administratia Aviatiei a luat aceasta masura.Si Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a anuntat ca va analiza orice imbunatatire de design adusa aeronavelor."Nu vom lasa avioanele sa zboare daca nu gasim raspunsuri acceptabile la toate intrebarile pe care le avem", a spus Patrick Ky, director executiv al EASA.Canada, care a consemnat la sol aeronavele Boeing 737 Max inaintea SUA, a anuntat ca de acum ea va da licenta de zbor aeronavelor si nu va mai astepta validare din partea FAA.FAA a refuzat sa comenteze aceasta decizie.Amintim ca in cele doua tragedii aviatice si-au pierdut viata aproape 350 de persoane. Desi pana acum nu exista dovezi concludente ca cele doua au vreo legatura, expertii francezi care analizeaza cutia neagra a avionului de la Ethiopian Airlines au aratat ca primele date ale investigatiei indica "similitudini clare".Potrivit expertilor, pilotii probabil au avut dificultati in dezactivarea unui sistem automat care impiedica intrarea in picaj a avionului.Citeste si:Legatura dintre prabusirile Boeing si blocajul administratiei SUA din vina lui TrumpBoeing va face modificari la avioanele 737 Max 8, dupa doua prabusiri in ultimele 6 luniBoeing 737 Max: Rezultatul unui compromisUn barbat care trebuia sa se afle in avionul prabusit in Etiopia a scapat cu viata pentru ca a ratat zborul cu 2 minute