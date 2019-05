SUA conduce clasamentul statelor cu cele mai ridicate cheltuieli pentru aparare, inregistrand o crestere de 4,6% fata de 2017.Cercetatorul Nan Tian de la SIPRI a declarat pentru DW ca e vorba de prima crestere de aceste dimensiuni din "ultimii sapte ani" si ca se estimeaza o crestere considerabila in deceniile urmatoare."Americanii au inceput sa implementeze un nou program de modernizare a armatei care va incepe in 2019 sau 2020", explica Nan Tian, care conduce proiectul SIPRI privind cheltuielile militare. "Costurile pentru acesta vor ajunge cam pe la 1,8 miliarde de dolari in cursul urmatorilor 20 de ani. E o suma foarte mare, alocata pentru diverse arme, de la cele conventionale la cele nucleare."Germania, sub presiuneGermania e in topul celor 10 tari cu cele mai ridicate cheltuieli militare, alocand anul trecut 1,2% din PIB pentru aparare - fara a ajunge insa la obiectivul NATO de 2% din PIB, in ciuda presiunilor din partea Washingtonului.Au existat semnale de la Berlin ca Germania are intentia de a atinge acest obiectiv in 2024, anul in care statele membre NATO si-au propus sa ajunga la cele doua procente. Dar multi germani se opun unei cresteri semnificative a cheltuielilor militare.Citeste mai multe despre Cheltuielile pentru militare cresc in intreaga lume - SUA si China au cele mai mari bugete, Rusia coboara 2 locuri pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Sumele alocate apararii cresc in intreaga lume. SUA si China au cele mai mari bugete, Rusia coboara 2 locuri " pe Ziare.com