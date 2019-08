Sanse minime ca metroul din Drumul Taberei sa fie gata in 2019

In mod normal, in baza contractului semnat inca din 2011, jumatate din magistrala de metrou M5 - care sa lege zona Drumul Taberei de statia Eroilor - ar fi trebuit sa fie gata inca din 2015.Din pacate, intarzierile s-au tinut lant. Unele dintre ele au fost cauzate de faptul ca documentatia nu fusese intocmita asa cum trebuie. Altele, de faptul ca proiectul a ramas, jumatate de an, fara finantare. Una peste alta, in ciuda promisiunilor facute de numerosi politicieni, linia de metrou nu s-a inaugurat nici in 2016, nici in 2017 si nici in 2018.Probleme mari - care au blocat santierul mai bine de un an, incepand cu 2017 - au ridicat doua procese intentate societatii care administreaza metroul de Siemens Metrorex a castigat, insa, unul dintre respectivele procese in noiembrie 2018, iar pe al doilea, in martie 2019.In consecinta, in primavara, pentru scurta vreme, bucurestenii chiar au sperat ca vor ajunge sa circule, in curand, cu metroul spre Drumul Taberei.Traseul Magistralei 5 de metrou. Primul segment (aflat in constructie) urmeaza sa ajunga din Drumul Taberei la Eroilor. Al doilea segment - care exista doar pe hartie - va asigura legatura cu statia Pantelimon. Foto: Ziare.com/Alexandru NistorMinistrul Transporturilor, Razvan Cuc, a profitat de moment si a anuntat, triumfal, ca - fara discutie - pana in decembrie 2019 Magistrala 5 de metrou va deveni functionala. Iar Metrorex si-a asumat termenul de finalizare a lucrarilor.La acel moment, Asociatia Pro Infrastructura (API) explica pentru Ziare.com ca, pentru respectarea acelui termen, absolut tot - de la proceduri adminstrative pana la lucrarile de pe santier - ar trebui sa mearga snur.In caz contrar, termenul de inauguare a metroului spre Drumul Taberei risca sa se prelungeasca din nou, pana in 2020.Din pacate, timpul a demonstrat ca scepticismul societatii civile era justificat. In consecinta, din cauza unor greseli mai vechi pe care Metrorex si Ministerul Transporturilor le-au facut, finalizarea metroului spre Drumul Taberei se amana din nou. Iar de aceasta data, nu stim nici macar pana cand.Astaldi a poprit conturile Metrorex si pune conditii ca sa termine metroul spre Drumul TabereiCand a vazut ca nu se intelege cu statul (care-i punea piedici birocratice si platea cu intarziere), societatea Astaldi - care se ocupa ...citeste mai departe despre " Sanse minime ca metroul din Drumul Taberei sa fie gata in 2019 " pe Ziare.com