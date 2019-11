Sunt tot mai putini copii in scolile din Romania. Abandonul scolar din cauza saraciei este in crestere

Conform raportului MEN privind situatia invatamantului preuniversitar, in anul scolar 2017-2018, erau cu 24.000 mai putini elevi decat in anul anterior si cu aproximativ 349.000 mai putini decat in anul scolar 2009-2010.Reducerea populatiei scolare are in principiu la baza scaderea populatiei, amplificarea fenomenului migratiei, diferentele de infrastructura scolara dintre mediile de rezidenta si abandonul scolar devenit cronic in mediile vulnerabile socio-economic.Accesul la educatie, discriminatoriuAbandonul scolar. La nivelul anului scolar 2016-2017, invatamantul primar si gimnazial inregistreaza o rata a abandonului de 1,1% in urban si 2,3% in rural. Cu o rata de parasire timpurie a scolii de 16,4% (EUROSTAT), Romania ramane departe de tinta de 11,3% asumata pentru anul 2020 (conform Agendei Europa 2020).Costurile de scolarizare sunt principalul motiv de abandon scolar in comunitatile marginalizate. Pentru o parte dintre elevi, mai ales pentru cei din zonele rurale sarace, unul dintre aceste costuri restrictive este cel aferent transportului catre si de la scoala. La nivelul anului scolar 2015-2016, peste 125.000 de elevi au facut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri.Desi este mentionata in rapoartele anuale ale MEN ca masura de combatere a abandonului si oferire de sanse egale pentru copii de a frecventa scoala, decontarea partiala sau totala a transportului vine cu o serie de limitari. Tarifele maxime pe kilometru impuse transportatorilor nu sunt respectate in multe situatii, ceea ce face ca abonamentele sa fie suportate integral de catre parinti. Pretul transportului variaza de la traseu la traseu, unul dintre cele mai mari preturi fiind 297 lei/luna (Turda-Cluj).Mirela, 11 ani: "Eu nu vreau brad de Craciun, dar as vrea niste ghete speciale, cu talpa care sa creasca, pentru ca si piciorul meu creste, iar mama se necajeste ca nu ma mai poate trimite, desculta, la scoala. As vrea, asadar, niste ghete noi, rosii, care sa tina cat tine scoala, dar eu vreau sa ma ...citeste mai departe despre " Sunt tot mai putini copii in scolile din Romania. Abandonul scolar din cauza saraciei este in crestere " pe Ziare.com