Suntem in plina epidemie de gripa: Care sunt simptomele si cum ne putem proteja

Dincolo de masurile autoritatilor, fiecare dintre noi ne putem proteja si putem contribui la stoparea raspandirii viruslui gripal, daca urmam sfaturile medicilor.Cateva luni iarna, in fiecare an, avem sezon gripal, de aceea, este important sa nu ne panicam, ci sa urmam cateva reguli.Ziare.com a stat de vorba cu dr. Gindrovel Dumitra, vicepresedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei, care conduce si grupul de vaccinologie al SNMF. Medicul de familie ne-a oferit cateva informatii si sfaturi care sa ne ajute sa iesim cu bine din sezonul gripal."Din cabinete nu se vede statistica in ansamblu, asa cum o vedem la nivel national. In cabinetul meu, intr-adevar, exista cazuri compatibile cu gripa si unele au fost si confirmate ca fiind gripa, in schimb, majoritatea cazurilor care sunt infectii respiratorii nu reprezinta gripa.Ca o aproximatie, mai mult de 8 din 10 cazuri reprezinta infectii respiratorii banale, de sezon.De aici apare o anxietate din partea pacientilor, majoritatea se prezinta cu astfel de simptome, care nu sunt caracteristice gripei, si e foarte important pentru medicul de familie sa-i explice pacientului ca sa inteleaga care e diferenta intre gripa si alte infectii respiratorii", ne-a declarat medicul de familie.Cum deosebim gripa de o simpla racealaDr. Dumitra ne-a prezentat un ghid cu ajutorul caruia putem sa recunoastem singuri daca simptomele sunt ale unei raceli obisnuite sau ne-am pricopsit cu virusul gripal."In cazul unor infectii respiratorii banale, sezoniere, discutam despre un debut mai lent, exista anumite simptome respiratorii precum rinoree (curge nasul), poate sa apara durere in gat, uneori poate sa apara tusea si cam atat. Rareori apare febra in cazul acestor afectiuni respiratorii, dar poate sa apara. Niciodata nu vom intalni starea generala profund alterata.In cazul gripei, debutul este brusc, apare in plina stare de sanatate, apare febra, peste 39 de grade de obicei, dupa care apar simptomele respiratorii care inseamna tuse, durere in gat si uneori dipsnee (dificultate la respiratie) . Pot sa apara afectarea profunda a starii generale, si asta reprezinta diferenta fata de infectiile respiratorii banale.Alterarea starii generale se manifesta cu mialgii (dureri musculare), cu artralgii (dur