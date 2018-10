Suntem la un pas sa platim amenzi uriase pentru aerul toxic din Bucuresti. Firea da vina pe ceilalti primari PSD si pe Guvern

In cazul unei condamnari, Romania va plati intre 100.000 si 400.000 de euro pentru fiecare zi in care nu rezolva problema, avand in vedere ca este vorba de sanatatea cetatenilor. Insa banii vor fi platiti, practic, tot de victime, adica din bugetul Capitalei.Precizam in articolul publicat anterior pe aceasta tema ca am solicitat oficial Primariei Bucuresti sa spuna ce masuri au fost luate si daca ele sunt suficiente astfel incat sa nu ajungem in situatia sa si platim scump pentru aerul toxic care ne imbolnaveste.In acelasi articol, enumeram si actiunile luate de primarul Gabriela Firea si aratam si de ce ele nu sunt sustenabile pentru un viitor cu un aer curat.Si poluati, si cu banii luati: A inceput procesul la CJUE pentru aerul din Bucuresti. Ce masuri a luat Firea ca sa nu platim amenzi uriase?Firea arunca pisicaNu am primit raspuns la solicitarea noastra, in schimb, institutia a remis marti un comunicat dat in numele Gabrielei Firea in care sunt prezentate aceleasi masuri demontate de noi, doar ca intr-o lumina pozitiva.Insa nu inainte sa ne spuna ca nu este vina ei si sa arate cu degetul catre oricine altcineva. (Precizam ca sublinierile din comunicat nu ne apartin, au fost facute de Primarie)."In legatura cu informatiile aparute in spatiul public, referitoare la faptul ca Romania este trimisa de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a UE 'pentru aerul poluat din Bucuresti', Primaria Capitalei face urmatoarele precizari:Situatia in care se afla municipiul Bucuresti ca urmare a derularii procedurii de infringement deschisa de catre Comisia europeana impotriva Romaniei privind calitatea aerului, a fost generata de nerespectarea conditiilor de calitate a aerului impuse de legislatia europeana intr-o perioada anterioara actualului mandat.Astfel, in Capitala, incepand cu anul 2007 s-au inregistrat in mod constant depasiri ale valorilor concentratiilor medii zilnice si anuale pentru pulberi in suspensie PM10, ceea ce inseamna ca sanctiunea ce poate fi aplicata Romaniei de catre Curtea de Justitie Europeana cuprinde perioada anterioara actualului mandat. (7 ani de neconformare respectiv intervalul 2007-2014.) " ...citeste mai departe despre " Suntem la un pas sa platim amenzi uriase pentru aerul toxic din Bucuresti. Firea da vina pe ceilalti primari PSD si pe Guvern " pe Ziare.com