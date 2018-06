Suntem vecini intr-un bloc care arde. Ne salvam sau ne predam lui Liviu Dragnea?

E poate imaginea cea mai corporala a dictaturii si ii apartine scriitoarei turce Asli Erdogan, arestata de regimul Erdogan in teribila vara a puciului esuat. E o dictatura care pune stapanire pe institutiile de putere, pe bani, locuri de munca, inainte de a se arunca hulpav asupra cotidianului cel mai banal.Inainte de a pune stapanire pe fricile noastre, o dictatura pune foc la temelia blocului unde locuim cu totii. Doar ca noi nu vedem flacarile si nici prin gand nu ne trece ca trecatorul de vis-a-vis ne face tocmai noua semn sa iesim cu stingatoarele de incendiu. Am putea sari, cand va fi prea tarziu pentru stingatoare, dar saritura nu e sigura si apoi toata viata noastra e stransa nu doar in camera frumos colorata, ci acolo, intre noi, in spatiul unde ne intalnim si unde suntem o familie, o comunitate, o natiune.Intr-un dialog pe care l-am avut cu scriitorul rus Evgheni Vodolazkin a venit vorba despre cum ajunge o dictatura sa se instapaneasca. Cum de oamenii nu vad semnele, cum de nu fac nimic pentru a o opri? Raspunsul iti taie respiratia, cam la fel ca atunci cand Liviu Dragnea ne-a aratat cu degetul: "Sobolani!"Ce spunea Evgheni Vodolazkin: "Orice dictatura vede in om ceea ce este cel mai rau. Iar cel mai rau pentru o dictatura este neascultarea".Insa dictatura nu este ceva atat de simplu, cum ar putea sa para. Dictatura nu este un eveniment care se petrece intamplator. Nu este ca si cum ar veni un om rau si ar spune: "am sa va organizez o dictatura". El este asteptat. Suna ingrozitor, insa el este asteptat. Societatea este pregatita pentru a primi o dictatura, nu intamplator dictatura urmeaza haosului. Cel putin asa a fost in Rusia. Cateodata, unora le place sa arate ca la noi, pur si simplu de pe Marte a coborat Stalin si a omorat cateva milioane de oameni. Dar nu este asa. Puteti sa va imaginati ca Stalin vine la Londra si spune "Baieti, am sa fiu dictatorul vostru"?"Sambata, doua fotografii au zabovit pe Facebook : camera unor fetite golita de mobila, cu peretii pictati de maini care isi facusera acolo acasa si chipul vicepremierului Paul Stanescu, chemand militantii in sprijinul lui Li ...citeste mai departe despre " Suntem vecini intr-un bloc care arde. Ne salvam sau ne predam lui Liviu Dragnea? " pe Ziare.com