Sunteti la mare de 1 Mai? Iata ce concerte, festivaluri si activitati va asteapta

La Festivalul de muzica electronica Sunwaves din Mamaia, ajuns la a 23-a editie, sunt asteptati, in cele cinci zile de concerte, peste 20.000 participanti. Multi dintre ei sunt tineri din vestul Europei, in principal din Marea Britanie, Germania, Franta si Italia, care vin special pentru acest festival, la Mamaia, pe plaja Crazy Beach.Alex & Digby, Alexandra, Amir Javasoul, Apollonia, Arapu, Barac, Cally, Clovis, Daniel Maher, Gescu, Gettic Funk (Piticu, Xandru, Funk E), Ion Ludwig, Lamache, Loco Dice, Marc Antona, Marco Carola, Mihigh, Neverdogs, Priku, Ricardo Villalobos, Sepp, Sonja Moonear, Sublee, The Martinez Brothers, Vincent Iulian sunt doar cateva dintre numele sonore care participa la Sunwaves anul acesta."Festival du Bonheur - pour les gourmands", primul festival gastronomic al verii, se desfasoara in zona de plaja Enigma - Mamaia Nord, pe o suprafata de 15.000 de metri patrati. Turistii au acces la un rasfat culinar, oferit de cele 50 de "food trucks" cu preparate romanesti, americane, mexicane ori japoneze. Intrarea este libera.De asemenea, cluburile din Mamaia au dat si ele startul distractiei si au anuntat petreceri, evenimente, DJ renumiti, deschideri fastuoase de locatii noi, invitati surpriza pentru weekendul de 1 Mai, la Mamaia.In Costinesti, discoteca White Horse va gazdui, duminica, un concert Trooper.Turistii care aleg Vama Veche se pot bucura de muzica urbana la a cincea editie a Sunset Festival, unul dintre putinele evenimente dedicate muzicii de acest gen care se desfasoara in aer liber in Romania.Intre artistii care vor urca pe scena Sunset sunt The Goblin Minions, Nimeni Altu', CTC, Coma, Kazi Ploae, Argatu' & Mos Martin, Keri, Vali Umbra& Gonza, DJ Oldskull ori DJ Lexi.Tot in Vama Veche, turistii mai pot participa la Festivalul Vama Libre, ce va avea avanpremiera pe plaja "Acolo" si la care si-au anuntat prezenta Omul cu sobolani, Tapinarii si Partizan (acustic), Reversed Gravity, Colonist pe Luna si Full Tones. Totodata, "Opening Party", "Smile to the Summer" - sunt cateva nume generice pentru petreceri si evenimente ce vor fi organizate pe plaje, terase sau in cluburi.