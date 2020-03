Supermarketurile fac apel la ratiune: Daca nu cumparati mai mult decat va trebuie, marfurile vor ajunge pentru toti!

De teama pandemiei, romanii au golit rafturile supermarketurilor inca dinainte ca in tara sa fie primele cazuri de COVID-19 confirmate. Apoi s-au mai linistit cateva zile, dupa care au inceput iar sa stea la cozi si sa cumpere cu nemiluita, ca sa isi faca provizii.Duminica dimineata, mai multe imagini postate pe retelele de socializare ii aratau pe romani fie stand la cozi pentru a intra in supermarketuri, fie blocand casele cu cosuri de cumparaturi pline cu varf.Sursa foto: Ziare.comIn aceste conditii, Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania a emis un comunicat prin care le transmite romanilor ca se fac eforturi ca marfurile de toate felurile sa ajunga in continuare la raft, in ciuda pandemiei."Stim ca multi dintre voi sunt preocupati in legatura cu efectele raspandirii Coronavirusului (Covid-19). Va intelegem si va impartasim ingrijorarile si va anuntam ca facem tot ce putem pentru ca voi si familiile voastre sa aveti alimentele si produsele esentiale de care aveti nevoie.Cele mai importante obiective pentru noi sunt de a ne proteja angajatii, clientii si de a asigura disponibilitatea produselor. Lucram indeaproape cu autoritatile, furnizorii si partenerii nostri logistici pentru a asigura furnizarea de bunuri in magazine si pentru a aproviziona depozitele logistice cu produsele a caror cerere este ridicata", a transmis Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania.Sursa foto: Ziare.comDar ca sa nu existe rafturi goale, fiecare ar trebui sa cumpere doar cat ii trebuie, sustin marii comercianti."Va rugam sa fiti cumpatati si chibzuiti la ce si cat cumparati. Intelegem framantarile voastre, dar a cumpara mai mult decat ai nevoie poate insemna uneori sa ii lasi pe ceilalti fara produsele de care si ei au nevoie. Exista cantitati si stocuri pentru toti, daca suntem solidari si ne gandim si la nevoile tuturor", se mai arata in comunicatul retailerilor.Si britanicii golesc rafturile, de frica pandemieiNu doar romanii se ingramadesc, in aceste zile, in marile magazine, pentru a cumpara tot ce gasesc pe rafturi si a-si face rezerve.Si britanicii au luat cu asalt supermarketurile, golind raft dupa raft.In context - desi n-au niciun motiv sa nu se bu ...citeste mai departe despre " Supermarketurile fac apel la ratiune: Daca nu cumparati mai mult decat va trebuie, marfurile vor ajunge pentru toti! " pe Ziare.com