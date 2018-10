Surpriza din solicitarea trimisa de Dancila la CCR: Guvernul pune sub semnul intrebarii deciziile definitive date de Inalta Curte in ultimii 4 ani

Completele de 5 judecatori solutioneaza definitiv dosarele care se judeca la Inalta Curte, fiind vorba de cazuri in care sunt implicati inalti demnitari, parlamentari, ministri sau generali. Solicitarea Vioricai Dancila in aceasta situatie a fost facuta in cererea in care a sesizat existenta unui posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), privind formarea completelor de 5 judecatori.Citeste si: Dancila ataca Inalta Curte la CCR privind completul care il judeca pe Dragnea si acuza lipsa de impartialitate a instantei supremePractic, Viorica Dancila cere ca CCR sa sesizeze acest conflict.Solicitarea surprizaIn plus, potrivit Vioricai Dancila, Inalta Curte ar fi incalcat o decizie a CCR inca din februarie 2014, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale.O a doua solicitare, din cadrul aceeleiasi cereri este:"In vederea solutionarii acestui conflict juridic de natura constitutionala, sa arate conduita in raport cu prevederile constitutionale la care autoritatile publice trebuie sa se conformeze. Aceasta inseamna atat exercitarea de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a atributiilor sale prin aplicarea de indata si intocmai a Legii 207/2018, dar si corectarea efectelor generate de catre aceasta conduita de la intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2013 si pana in prezent, tinand seama de riscul condamnarii Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru nerespectarea art. 6 par. I din Conventia pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale in cauzele solutionate cu incalcarea jurisprudentei constante a acestei Curti (in cauzele solutionate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in completele de 5 judecatori ce au fost compuse nu potrivit legii, ci potrivit hotararilor Colegiului de conducere al acestei instante) ".Practic, premierul cere CCR sa stabileasca, in cazul in care se constata ca ICCJ a incalcat o decizie a CCR, ce se intampla cu dosarele solutionate definitiv din 2014 si pana in prezent.Teo ...citeste mai departe despre " Surpriza din solicitarea trimisa de Dancila la CCR: Guvernul pune sub semnul intrebarii deciziile definitive date de Inalta Curte in ultimii 4 ani " pe Ziare.com