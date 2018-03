Surpriza in procesul lui Dragnea. Una dintre secretarele angajate fictiv a povestit totul judecatorilor: Imi era frica de Dragnea

Dupa ce fosta sotie a liderului PSD a anuntat ca a platit partea ei din prejudiciu in dosar, a urmat audierea celor 3 martori propusi chiar de avocatul lui Dragnea.Urmareste aici LIVE TEXT cum se desfasoara procesul si ce declaratie a dat, in premiera, Dragnea in acest dosarDaca primii doi au spus ca seful PSD nu a avut nicio interventie pentru favorizarea celor doua femei, al treilea - Timotei Stuparu - s-a balbait, s-a contrazis si in cele din urma a admis ca una dintre ele, Anisia Stoica, i-a spus ca Dragnea i-ar fi zis sa o angajeze purtator de cuvant al PSD Teleorman si apoi dansatoare la un ansamblu local. Dar el nu a angajat-o. De a doua secretara, insa, Adriana Botorogeanu, martorul a recunoscut ca o punea sa il ajute la partid, desi stia ca e angajata la DGASPC.Marturia lui Stuparu a facut-o pe Anisia Stoica (foto) sa dea declaratii in fata completului, desi initial anuntase ca nu o va face. Intai a avut o mica discutie cu presedintele completului:Anisia Stoica: Eu nu am cerut niciodata sa fiu angajata...Judecator: Spuneti-ne daca vreti sa dati declaratii.Anisia Stoica: Cum?Judecator: Daca dati declaratii trebuie sa raspundeti la intrebari, nu doar ce vreti dumneavoastra.Anisia Stoica: Vreau sa raspund!"Nu eu am solicitat sa fiu angajata. Nu m-am adresat eu lui Timotei Stuparu sau lui Liviu Dragnea. La acea data, eu imi desfasuram activitatea in presa locala. La o reuniune a partidului, in 2006, Liviu Dragnea mi-a propus o colaborare cu PSD-ul. Atunci am facut cunostinta cu Dragnea, ulterior, ne-am intalnit la CJ Teleorman, imprejurare in care mi-a spus ca doreste sa organizeze un birou de presa in cadrul PSD Teleorman", a spus Anisia Stoica.Declaratia surpriza a secretarei PSD: Dragnea mi-a spus ca voi fi angajata temporar la DGASPCAnisia Stoica este o femeie modesta, vorbeste direct cu instanta, fara ocolisuri. Ea incearca sa arate ca tot ce a facut a fost sa respecte ordinele primite, iar acum regreta acest lucru. Nu stia ca incalca legea penala.Liderul PSD a urmarit cu atentie din prima banca intreaga declaratie.Ea arata ca i-ar fi spus lui Liviu Dragnea ca nu se pricepe sa faca PR, atunci cand acesta i-a propus sa lucreze la PSD Teleorman. La acea data s-ar fi p ...citeste mai departe despre " Surpriza in procesul lui Dragnea. Una dintre secretarele angajate fictiv a povestit totul judecatorilor: Imi era frica de Dragnea " pe Ziare.com