Surpriza procurorilor DNA: Cristian Boureanu avea 1,6 milioane de euro intr-o banca din Marea Britanie

Procurorii DNA au indisponibilizat acesti bani in cadrul anchetei privind lucrarile la tronsonul de cale ferata Bucuresti-Constanta. Detaliile apar in rechizitoriul in care fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu , a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru luare de mita si trafic de influenta.De asemenea, au fost trimisi in judecata Cristian Boureanu, fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Constantin Dascalu, Mircea Ionut Costea, fost angajat in cadrul Ministerului Finantelor, dar si administratorul unei firme.Sume uriase de bani au fost date unor oficiali romani in acest caz, potrivit DNA. Este vorba de "comisioane" de aproximativ 20 de milioane de euro.Detalii aici: DNA ii trimite in judecata pe fostul ministru Vladescu si Cristian Boureanu. Spaga din dosar e de 20 de milioane de euroAcuzatiile DNACristian Boureanu a fost trimis in judecata in acest caz pentru trafic de influenta, fapte care ar fi fost facute in calitate de secretar de stat si vicepresedinte PDL.Fostul politician este acuzat ca ar fi primit spaga suma de 2.111.799 de euro pentru a-si exercita influenta politica (era lider marcant al PDL) pe langa sefii Ministerului Transporturilor in favoarea companiei straine.Procurorii DNA au incercat sa puna sechestru pe averea lui Boureanu, bunuri imobile si mobile, potrivit rechizitoriului.Conform procesului verbal, bunurile imobile situate in Romania care au fost detinute de Boureanu au fost ulterior vandute in cadrul unor executari silite demarate de diverse unitati bancare.Potrivit rechizitoriului, fostul politician a declarat ca nu mai detine alte bunuri mobile sau imobile."Pe parcursul urmaririi penale au fost identificate, insa, sume de bani detinute de inculpatul Boureanu Cristian in conturi deschise in nume personal sau in numele unor companii al caror beneficiar real este inculpatul, cu sediul in Marea Britanie, Bulgaria si Lituania," arata procurorii.Anchetatorii au emis ordine de sechestrare a banilor, iar in acest sens au fost emise ordine de indisponibilizare, transmise autoritatilor competente din Marea Britanie, Bulgaria si Lituania.Astfel, in Marea Britanie au fost gasite in doua conturi bancare sumele de 1.636.946 ...citeste mai departe despre " Surpriza procurorilor DNA: Cristian Boureanu avea 1,6 milioane de euro intr-o banca din Marea Britanie " pe Ziare.com