Surse: Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva s-a crapat si nu poate fi deschis in septembrie, asa cum promitea ministrul Cuc

In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva ar fi trebuit sa se deschida - cu o intarziere de peste 3 ani - pe data de 12 august.Pana la urma, insa, pe 14 august s-a inaugurat doar Lotul 4 al soselei, lung de 22,1 kilometri, dintre Ilia si Soimus (judetul Hunedoara).In schimb, circulatia pe Lotul 3, lung de 21 kilometri, (dintre Ilia si Cosevita) nu a mai fost deschisa. Motivul: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a sustinut ca societatea care a construit respectivul segment de drum - anume compania spaniola Comsa - nu si-ar fi facut treaba. In consecinta, soseaua nu putea fi inaugurata, din cauza ca era nesigura si ar fi pus in pericol vietile soferilor care urmau sa circule pe ea.Compania Comsa a reactionat dur, sustinand ca s-a simtit amenintata de institutiile statului roman, care i-au pus, in permananta, piedici in ceea ce priveste constructia autostrazii.Asociatia Pro Infrastructura a apreciat, in repetate randuri, ca Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva e finalizat inca din august si ca putea fi deschis circulatiei daca nu i-ar fi cautat CNAIR "nod in papura" constructorului.In context - sub presiunea publica - ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a promis ca in septembrie autostrada se va deschide. Potrivit informatiilor Ziare.com, era vorba despre deschiderea traficului pe autostrada, intre Ilia si Cosevita, cu anumite restrictii de viteza, astfel incat sa se poata face eventuale reparatii la terasamente, sa se intervina pe versanti cu ravene si sa se imbunatateasca sistemul de colectare a apelor pluviale.Crapatura aparuta pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-DevaPotrivit surselor Ziare.com, insa, in cursul serii de marti, in corpul autostrazii a aparut o fisura care afecteaza intregul terasament, pana la asfalt. In aceste conditii, este foarte putin probabil ca autostrada sa mai fie deschisa in viitorul apropiat, potrivit surselor Ziare.com.Crapatura aparuta pe Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-DevaRamane sa vedem cum se va rezolva aceasta problema. Vineri, pe 6 august, CNAIR a executat garantia de buna executie depusa de Comsa pentru Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, pentru a folosi banii la anumi