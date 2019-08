Sute de CFR-isti au intrerupt lucrul, nemultumiti de salarii: "Primesc doar vreo 1.800 - 1.900 de lei net, pentru o munca din ce in ce mai grea"

Societatea SCRL Brasov SA - aflata in insolventa de mai multi ani - are 1.570 de salariati care repara locomotive nu numai la Brasov, ci si in alte 16 orase din tara, printre care Bucursesti, Galati, Iasi, Cluj-Napoca, Pitesti, Ploiesti si Satu Mare.Din totalul reparatiilor prestate de SCRL Brasov, 97% se fac pentru CFR Calatori SA.In aceste conditii - atunci cand au auzit ca toti CFR-istii vor primi majorari salariale de 15%, in perioada imediat urmatoare - salariatii SCRL Brasov i-au cerut actionarului unic, adica CFR Calatori SA, sa le majoreze si lor lefurile cu acelasi procent.In replica, societatea CFR Calatori a transmis ca, in cadrul acestei filiale pe care o detine, "negocierea Contractului Colectiv de Munca (CCM) (...) este atributul exclusiv al conducerii acestei societati, fiind de fapt singurul factor decident care impreuna cu organizatiile sindicale pot incheia un nou CCM, CFR Calatori SA neavand competente in negocierea CCM".Nemultumiti, salariatii au intrerupt lucrul in dimineata zilei de miercuri.Detalii despre situatie si posibiliatea de aplanare a conflictului a oferit pentru Ziare.com administratorul special al SCRL Brasov, Cristian Dorel Coconasu."In timp, cea care ne-a bagat in insolventa, in anii din urma, a fost CFR Calatori, care nu a platit tot si la timp ceea ce ne datora.Dar chiar si in insolventa, societatea noastra se autosustine. S-au facut optimizari, asa ca an de an s-au platit datoriile la stat. Problema este ca, la tarifele pe care le primim pe ora de manopera de la CFR Calatori, nu putem acoperi decat salariile curente ale oamenilor.Am mai facut si alte cateva reparatii mari si am reusit sa facem chiar niste economii. Asa ca acum putem da - in insolventa fiind - majorari de 5% ale salariilor. Dar pentru mai mult de atat, pur si simplu nu sunt bani.Asa ca am solicitat din timp catre CFR Calatori sa majoreze tariful pentru ora de reparatii pe care ni-l plateste cu 7 lei (tariful urmand astfel sa depaseasca 50 lei, din informatiile obtinute pe surse de Ziare.com - n.red.) . In acest fel, vom avea posibilitatea sa le dam oamenilor majorarile salariale meritate.CFR Calatori mi-a remis o hartie in care imi comun ...citeste mai departe despre " Sute de CFR-isti au intrerupt lucrul, nemultumiti de salarii: "Primesc doar vreo 1.800 - 1.900 de lei net, pentru o munca din ce in ce mai grea" " pe Ziare.com