Sute de masini au fost avariate in Bucuresti de copacii cazuti. Cine ii despagubeste pe proprietari si ce trebuie sa faca acestia

Si pericolul nu a trecut. Arborii se pot rupe in continuare, desi vremea s-a mai incalzit, pentru ca gheata inca nu s-a topit in totalitate.Pentru a-si repara masinile, oamenii trebuie sa bage adanc mana in buzunar. Mai rau este pentru cei care au doar polita RCA, nu si asigurare CASCO, unde in contract este specificata clauza pentru riscuri de calamitati naturale si isi pot repara autoturismele in baza politei.Asadar, multi dintre ei isi pun intrebarea: Ii va despagubi cineva? Si daca da, cum trebuie ei sa procedeze?Desbagubiri pentru toti cei din sectorul 4. In 6, doar pentru uniiPana acum au reactionat doar primariile din sectoarele 4 si 6. Astfel, Primaria sectorului 4 a anuntat ca le va oferi proprietarilor masinilor avariate din cauza "ploii inghetate" suportul necesar intocmirii dosarelor de despagubire, astfel incat cererile lor sa fie solutionate in regim de urgenta."Cei afectati trebuie sa vina la sediul primariei, cu nota de constatare intocmita la fata locului de colegii de la Politia Locala Sector 4, iar juristii nostri le vor oferi suportul necesar intocmirii dosarelor de despagubire, astfel incat cererile sa fie solutionate in regim de urgenta", a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, potrivit unui comunicat.In sectorul 6, proprietarii masinilor avariate pot fi despagubiti de administratia locala daca se vor adresa instantelor de judecata, a spus primarul Gabriel Mutu. Insa, afirma el, este vorba doar de autoturismele peste care au cazut arborii marcati si netoaletati."Peste 90% din arborii care s-au rupt erau arbori tineri, nu aveau probleme si nu aveam obligatia sa-i toaletam. Nici nu puteam sa facem acest lucru. Pentru astfel de situatii, cei care au avarii trebuie sa se adreseze companiilor de asigurare. Pentru situatia in care aveam arbori marcati cu un X rosu si nu s-a facut interventia, dansii ne pot da in judecata si pot cere despagubiri", a spus Mutu.Cum procedeaza cei care vor sa ceara despagubiri in instanta si pe cine cheama in judecataAsadar, posesorii masinilor avariate de copacii cazuti care vor sa cheme autoritatile in instanta pentru a cere desbagubiri trebuie sa urmeze mai multi pasi.In primul rand, persoanele pagubite ar trebui sa isi preconstituie dovezi privind pro ...citeste mai departe despre " Sute de masini au fost avariate in Bucuresti de copacii cazuti. Cine ii despagubeste pe proprietari si ce trebuie sa faca acestia " pe Ziare.com