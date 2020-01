Sute de medici romani, platiti de un gigant pharma sa prescrie doar produsul propriu cu gingko biloba. Au primit de la bani, la vacante in Palma de Mallorca

Jurnalistii de la Libertatea au intrat in posesia a 2.000 de documente ale companiei unde medicii de toate specialitatile, de la medicina de familie, la oftalmologie, psihiatrie sau neurologie, sunt trecuti cu nume si prenume in tabele si cu diverse note in dreptul lor referitoare la retetele date pacientilor si modalitatea de recompensa ce se impune. Medicamentul pe care acestia trebuiau sa-l prescrie este Bilobil, produsul companiei obtinut din Gingko Biloba.Aceasta mita, care insa e sanctionabila doar din punct de vedere moral si etic, nu si penal, varia de la bani virati periodic, la vacante in Palma de Mallorca, taxe pentru participarea la congrese medicale sau bani pentru cursuri de perfectionare.Jurnalistii arata ca oamenii cu care au vorbit le-au dezvaluit ca KRKA avea pe cineva la Ministerul Sanatatii si la Casa de Asigurari si astfel avea acces la lista secreta a CNAS in care apar toti medicii, cu toate medicamentele prescrise. Aceasta este o infractiune, insa trebuie descoperit cine din cele doua institutii a oferit lista.In documente apar si coloane intregi cu avantajele oferite, sumele date in avans si perioada in care "mita" va fi amortizata prin banii romanilor, dupa ce isi vor fi cumparat medicamentul prescris de medici. Pana in 2015 medicamentele pe baza de Gingko Biloba au fost compensate.Medicii isi asumau un numar de medicamente prescrise si erau verificati de reprezentantii companiei, care mergeau la final de luna si le numarau retetele."Sumele noastre nu erau foarte mari. Pentru un medicament, medicii primeau cateva sute de lei la trimestru, se ajungea rar la 1.500 de lei de doctor. E adevarat ca aveam mai multe medicamente. Sigur, excursiile valorau mai mult, cam 1.000 de euro.Oricum, fata de companiile de inovative, care dadeau si o cheie de masina sau de casa pentru medicii importanti, noi dadeam maruntis si banii inainte, ca la curve", e citat de Libertatea un angajat KRKA, sub protectia anonimatului.Practica uzuala, legala, dar imoralaExpertul in politici de sanatate Vlad Mixich, membru in boardul de conducere al Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca si presedinte al Observatorului Roman de Sanatate, a declarat, pentru sursa citata, ca astf ...citeste mai departe despre " Sute de medici romani, platiti de un gigant pharma sa prescrie doar produsul propriu cu gingko biloba. Au primit de la bani, la vacante in Palma de Mallorca " pe Ziare.com