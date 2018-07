Mii de oameni au protestat in Piata Victoriei si in tara: Nu dati inapoi? Venim peste voi!

Mii de oameni s-au adunat si au scandat "Demisia", "Nu scapati", "Nu cedam". Au avut loc si incidente - jandarmii au incercat sa ii ridice cu forta pe protestatarii asezati pe jos pe trecerile de pietoni. Dupa mai multe manifestari de agresivitate, care au crescut temperatura multimii, jandarmii s-au retras.Proteste au avut loc si la Cluj Napoca, Timisoara, Brasov, Arad si Iasi.Cum s-au desfasurat protestele de miercuri, in Bucuresti si in tara:22:57 - Jandarmeria anunta ca doi jandarmi au fost raniti, dupa ce un grup de protestatari a fortat dispozitivul fortelor de ordine si a aruncat cu diverse obiecte catre ei. "Ca urmare a incidentelor inregistrate in Piata Victoriei, cand un grup de protestatari a fortat dispozitivul de jandarmi si a aruncat cu diverse obiecte catre ei, patru persoane au fost conduse la sectia de politie in vederea identificarii acestora si luarii masurilor legale. De asemenea, doi jandarmi au fost raniti in urma incidentelor provocate, avand nevoie de ingrijiri medicale", informeaza Jandarmeria.Se mai precizeaza ca in legatura cu cei doi jandarmi raniti se vor face acte de constatare sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj si vor fi inaintate parchetului competent. De asemenea, se vor face verificari in vederea identificarii autorilor.22:37 Un protestatar a fost ridicat de jandarmi de la protestele de miercuri seara, din Brasov, acesta fiind amendat cu 3.000 de lei, pentru ca ar fi impiedicat fortele de ordine sa intervina, transmite corespondentul MEDIAFAX."O persoana a fost ridicata in vederea sanctionarii pentru impiedicarea organelor de ordine publica in exercitarea atributiunilor de serviciu, in ceea ce priveste luarea masurilor necesare pentru mentinerea ori restabilirea ordinii publice, cu minimul prevazut de lege pentru fapta savarsita, 3000 de lei", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Cristinel Rosu, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Brasov.22:12 - NUmarul jandarmilor mobilizati in Piata Victoriei pare mai mare decat de obicei. Sunt insirati de-a lungul gardurilor, dar si grupati pe trotuarul din fata Palatului Victoria.Se proiecteaza lasere verzi pe cladirea guvernului si oamenii striga "Jndarmeria apara hotia" si de la o portavoce se aude un mesaj pentru jandarmi: ...citeste mai departe despre " Mii de oameni au protestat in Piata Victoriei si in tara: Nu dati inapoi? Venim peste voi! " pe Ziare.com