Avand in vedere ca locurile se ofera pe principiul "primul venit, primul servit", circa 200 de persoane erau la coada in jurul orei 09:00, iar primul venit s-a asezat de la 05:30, transmite Realitatea TV.Unii dintre cei prezenti nu au stiut ca trebuie sa dovedeasca faptul ca sunt apti din punct de vedere medical pentru a participa la toate activitatile aferente taberei si nu au putut sa se inscrie, ceea ce a dus la scandal in fata ghiseelor.Amintim ca Primaria Capitalei trimite in vacanta in Grecia 1.000 de varstnici bucuresteni, in cadrul primei editii a Taberei Cultural-Educative in aceasta tara. Pentru aceste vacante sunt puse la dispozitie 1.000 de locuri, repartizate pe serii de minim 50 de persoane.Inscrierile pentru primele trei serii se fac la sediul provizoriu din Strada Constantin Mille nr. 10, in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 10:00-16:00.Initial, s-a anuntat ca aceste excursii vor costa Primaria Capitalei doua milioane de lei, dar miercuri la amiaza Gabriela Firea a transmis ca suma este 1.435.000 de lei. ...citeste mai departe despre " Sute de persoane stau la coada pentru vacantele oferite gratis de Firea in Grecia " pe Ziare.com