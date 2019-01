Sute de transportatori romani protesteaza la Bruxelles: Din cauza ca se teme de noi, Vestul Europei vrea sa ne falimenteze (Foto&Video)

Inca de la inceputul lunii decembrie, mai multe asociatii de transportatori de marfa din Romania au atras atentia asupra faptului ca pana la jumatatate dintre intreprinzatorii din bransa ar putea ajunge in sapa de lemn din cauza unor acte normative - cunoscute generic sub denumirea de Pachetul de Mobilitate 1 - care urmeaza sa fie adoptate de Parlamentul European.Initial, transportatorii s-au bazat pe interventiile fostului ministru al Transporturilor, Lucian Sova, care le-a sustinut punctul de vedere la Bruxelles. Cum insa interventiile lui Sova n-au dat rezultate, pana la urma intreprinzatorii au decis sa protesteze chiar la Bruxelles, in ziua in care parlamentarii europeni discuta pe marginea Pachetul de Mobilitate 1.Foto: Arhiva FORTMai multe detalii despre ce se intampla in capitala Uniunii Europene ne-a oferit presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu."Delegatia trimisa de FORT este formata din 200 de persoane (dintr-un total de 600, cate pot participa la manifestatie) . Am informatii in timp real din piata si ceea ce va pot spune este ca europarlamentarii bulgari sunt acolo discutand cu transportatorii din tara vecina si reprezentandu-i. Din cate am inteles, europarlamentarii romani n-au venit, pana la aceasta ora.De ce am ajuns in situatia de a protesta a Bruxelles? Din cauza ca transportatorii romani au devenit competitivi pe plan european si au inceput sa deranjeze. In consecinta, se incearca acum scoaterea lor de pe pietele din Vest. Se incearca revenirea la vechea Europa, in care unii muncesc si altii se imbogatesc", a declarat pentru Ziare.com Augustin Hagiu.Ce-i drept, modificarile legislatiei din transporturi au fost propuse de Alianta Rutiera a Statelor din vestul UE. Aceasta sustine ca soferii din Est sunt prost platiti si obligati sa isi traiasca viata in cabina TIR-ului, riscand sa se imbolnaveasca.Ce ii nemultumeste, de fapt, pe transportatorii de marfaAdoptarea Pachetului 1 de Mobilitate in forma curenta ar schimba radical modul in care se desfasoara transportul de marfuri in Europa.Printre altele, noile norme obliga firma de transport din Romania - in cele mai multe dintre situatii - sa isi plateasca soferul care face curse internationale in regim de deta ...citeste mai departe despre " Sute de transportatori romani protesteaza la Bruxelles: Din cauza ca se teme de noi, Vestul Europei vrea sa ne falimenteze (Foto&Video) " pe Ziare.com