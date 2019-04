Socialistii europeni o sustin pe Kovesi la sefia Parchetului UE. PE cere oficial autoritatilor romane sa nu-i puna obstacole

Anuntul a fost facut de presedintele PE Antonio Tajani, in deschiderea sedintei de miercuri a Parlamentului.In plus, un mesaj extrem de puternic a venit din partea socialistilor europeni, familie din care face parte si PSD, principalul contestatar al lui Kovesi. Europarlamentarul austriac Josef Weidenholzer a anuntat ca sustinerea pentru fosta sefa DNA este "fara rezerve".Tot miercuri si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a transmis un mesaj de sustinere pentru Kovesi: "E preferata pentru a fi primul procuror-sef european. O admir pentru curajul sau". Totodata, Timmermans a transmis Guvernului sa nu adopte ordonantele pe justitie, pentru ca Bruxelles-ul va actiona prompt si dur.Toader le-a raspuns la scurt timp oficialilor europeni: "Sa ne respectam competentele, demnitatea si specificul national".Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratiile sustinute in Parlamentul European:15:19 - Tajani a facut o scurta declaratie in care a anuntat ca Parlamentul o sustine in continuare pe Kovesi pentru sefia Parchetului European si ca va trimite o scrisoare oficiala Guvernului in care ii va cere sa nu-i puna obstacole fostei sefe a DNA."Am aflat cu ingrijorare faptul ca (...) candidata Parlamentului European pentru postul de procuror-sef european, Laura-Codruta Kovesi, a fost pusa de autoritatile romane sub control judiciar, care inseamna limitarea libertatii sale personale, nu poate sa paraseasca tara fara autorizatie, trebuie sa se prezinte periodic la politie si nu poate sa faca declaratii de presa.Pe baza principiului neamestecului si neimplicarii in activitatea autoritatilor judiciare si respectand prezumtia de nevinovatie, doresc sa exprim preocuparea Parlamentului European in legatura cu situatia creata.Repet, clar, ca doamna Kovesi ramane candidata noastra si se bucura de increderea noastra si de sprijinul nostru. Cer, deci, autoritatilor romane sa respecte principiul cooperarii sincere intre statele membre si institutii si sa nu puna obstacole la participarea candidatei la toate fazele procedurii de selectie pentru postul de procuror-sef european.Astazi voi scrie o scrisoare in acest sens autoritatilor romane, asa cum s-a hotarat in aceasta dimineata la Conferinta Presedintilor" ...citeste mai departe despre " Socialistii europeni o sustin pe Kovesi la sefia Parchetului UE. PE cere oficial autoritatilor romane sa nu-i puna obstacole " pe Ziare.com