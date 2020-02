Ministerul Sanatatii anunta ca a fost informat de catre reprezentantii Institutului National de Boli Infectioase "prof.dr. Matei Bals" ca pacientul din judetul Gorj a fost retestat in cursul zilei de astazi, testele avand rezultat negativ.Reprezentantii institutului au anuntat ca, in urmatoarea perioada, pacientul va fi testat a treia oara si, daca si acel rezultat va fi tot negativ, atunci pacientul este considerat vindecat si va fi externat. Dupa externare pacientul nu trebuie sa mai fie izolat la domiciliu sau in carantina.- continua - ...citeste mai departe despre " Tanarul din Gorj nu mai are coronavirus. Daca iese negativ si urmatorul test va fi externat " pe Ziare.com