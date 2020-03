"Granitele vor ramane inchise mai multe luni. Va depinde de situatia din tarile vecine", a afirmat Prymula, adaugand ca ar putea fi vorba de sase luni.Cetatenii straini vor putea sa plece din tara, dar nu li se va permite sa revina, a spus Prymula la postul de televiziune Prima.Se vor face exceptii pentru persoanele care traiesc aproape de frontiera si fac naveta pentru a lucra in Austria sau Germania. Daca vor fi gasite persoane care se vor folosi in mod fraudulos de aceasta facilitate, ea va fi retrasa, a avertizat ministrul de interne Hamacek.Soferii de TIR-uri vor fi autorizati sa tranziteze prin punctele de frontiera pentru a asigura continuitatea fluxului de marfuri.Guvernul de la Praga mai intentioneaza sa extinda controalele stricte la deplasarile cetatenilor, instituite pentru a opri raspandirea virusului."Pastele nu va fi ca de obicei", a mai spus Prymula, precizand ca oamenii nu isi vor putea vizita familiile sau merge la biserica.Cehia a inregistrat pana acum 1.047 cazuri de infectare cu noul coronavirus, 19 persoane fiind tratate in sectii de terapie intensiva.Urmareste AICI, in format LIVE TEXT, cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Tara din Europa care ia in considerare sa tina granitele inchise timp de 6 luni " pe Ziare.com