Tara nu arata prea bine: Cum a ramas Moldova mult in urma, in vreme ce la Bucuresti s-au instalat politicieni corupti si agramati - Interviu cu Lucian Boia

Iata cum arata PIB-ul pe locuitor in 2018 (mii euro), potrivit Comisiei Nationale de Prognoza:- Bucuresti (limita de sus): 27,18- Vaslui (limita de jos): 4,63- Media pe tara: 10,15Judetele Moldovei sunt prabusite in saracie, in vreme ce cele transilvanene au decolat. La 1859, Moldova se mandrea cu prima universitate si cu o elita culturala care o depasea, spune istoricul Lucian Boia, pe cea a Tarii Romanesti. Istoria insa a facut ca moldovenii, cei ce dincoace de Prut, sa fi pierdut partida.Am spus "cei de dincoace de Prut", pentru ca in interviul acordat Ziare.com, profesorul Lucian Boia vorbeste si despre Basarabia si Republica Moldova, in care Stefan cel Mare ocupa un loc aparte in panteon. Dar Stefan cel Mare nu e Igor Dodon, ne atrage Lucian Boia atentia, iar pretentia ca istoria sa serveasca mentinerii unui sentiment patriotic trebuie si, ea, depasita.Sunt teme mari, dar care pornesc de la Romania de azi, pentru ca pe ea avem datoria sa o aparam. O Romanie a paradoxurilor, care suporta regimul Liviu Dragnea, desi are toate instrumentele democratice si institutionale de a avea un guvern ales pe merite, si nu mostenit din elita comunista.Domnule profesor Lucian Boia, dialogul nostru e prilejuit de aparitia, la Editura Humanitas, a unui volum intitulat chiar asa, "De la Dacia antica la Marea Unire. De la Marea Unire la Romania de azi". Va propun insa sa incepem de asta-data invers cronologic, si anume de la Romania de astazi.Da, e o tara cam dereglata, cu prea multe recorduri negative, am trecut in revista cateva dintre ele, dar daca ne gandim mai gasim o droaie. S-a stricat tara. Erau niste situatii nu prea stralucite si inainte de comunism, asta a si facut ca regimul comunist la noi sa fie mai special, iar comunismul chiar le-a dereglat pe toate. Iesirea din comunism nu s-a petrecut nici ea in cea mai fericita maniera si iata ca suntem unde suntem. Am scris-o de mai multe ori: e ...citeste mai departe despre " Tara nu arata prea bine: Cum a ramas Moldova mult in urma, in vreme ce la Bucuresti s-au instalat politicieni corupti si agramati - Interviu cu Lucian Boia " pe Ziare.com