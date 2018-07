Tarcea: A venit sezonul la revocari si la ICCJ. S-a pus in miscare marea masina a manipularii

Ea a raspuns astfel dupa ce a fost intrebata despre criticile pe care i le-a adus ministrul Justitiei."Hai sa fim sinceri si sa dam lucrurile pe fata. Probabil ca si dumneavoastra sunteti constienti, nu numai eu, ca a venit sezonul la revocari si la ICCJ. Pentru ca politicienii pot sa o faca mai greu in ceea ce priveste un judecator, s-a pus in miscare, pur si simplu, marea masina a manipularii. Mi se imputa faptul ca am facut presiuni asupra judecatorilor datorita imprejurarii ca i-am rugat in timpul vacantei judecatoresti sa termine de redactat, de motivat hotararile restante.Subliniez, hotararile restante. De ce spun ca este o manipulare? Dumneavoastra cunoasteti ca in data de 1 martie a fost analizata in cadrul CSM candidatura fostului presedinte al sectiei penale pentru a fi reinvestit in functie, iar unul dintre motivele pentru care CSM a respins aceasta candidatura a fost si faptul ca nu a sesizat IJ pentru redactarea hotararilor restante. Sa inteleg de aici ca CSM a facut o presiune asupra judecatorilor?", s-a intrebat Cristina Tarcea.Ea a spus ca un al doilea argument este ca inainte cu doua zile de anuntul sau privind termenul pe care magistratii il au pentru a motiva deciziile restante, Inspectia Judiciara a cerut tuturor instantelor din tara, inclusiv Inaltei Curti, sa prezinte situatia hotararilor restante."Sa inteleg de aici ca IJ a facut presiuni asupra judecatorilor? Exact acelasi lucru am facut si eu", a afirmat Tarcea.Sefa instantei supreme a facut aceste declaratii marti, la intrarea la CSM.Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat, intr-un interviu pentru Realitatea TV, comentand decizia de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca decizia a fost "inadmisibil de mult politizata", ea declarandu-se "intrigata"."Nu am sa vorbesc in numele colegilor mei judecatori, pentru ca nu am discutat cu dansii aspectele astea. Am sa vorbesc in numele meu si am sa va spun ca am privit, nu neaparat cu ingrijorare, dar intrigata tot ceea ce s-a intamplat, pentru ca mi s-a parut atat de inadmisibil de politizat totul, incat nu am stiut exact ce se intampla si nu am stiut in ce masura o stru ...citeste mai departe despre " Tarcea: A venit sezonul la revocari si la ICCJ. S-a pus in miscare marea masina a manipularii " pe Ziare.com