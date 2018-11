Potrivit surselor citate, acuzatia se refera la perioada in care Tariceanu a fost membru al Guvernului.Calin Popescu Tariceanu ar putea fi anchetat intr-un nou dosar, iar procurorii anticoruptie au cerut Camerei Deputatilor sa aprobe urmarirea penala a presedintelui Senatului, informeaza Digi24.Potrivit sursei citate, Parchetul General a trimis deja la Senat solicitarea procurorilor anticoruptie si este vorba despre presupuse fapte de luare de mita, pe care Tariceanu le-ar fi comis in perioada in care era premier.Calin Popescu Tariceanu a mai fost cercetat de DNA pentru marturie mincinoasa, dar a fost achitat in prima instanta.Tariceanu a fost achitat in procesul de marturie mincinoasa. Decizia nu e definitiva ...citeste mai departe despre " Tariceanu ar putea fi anchetat intr-un nou dosar, pentru fapte de cand era premier. DNA cere aprobarea urmaririi penale " pe Ziare.com