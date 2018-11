Tariceanu, prima reactie la informatia ca ar fi cercetat pentru mita in dosarul Microsoft

Tariceanu ar putea fi anchetat intr-un nou dosar"Se reincalzeste o ciorba de mai bine 10 ani", "scenariul operatiuni este atat de ridicol ca ar parea neserios si in filmele din seria B.D. la munte si mare, a scris pe Facebook seful Senatului.Totusi, el considera ca impactul in spatiul public exista si de aceea face unele precizari, respectiv ca solicitarea procurorilor nu a fost primita la Senat, ca in timpul cat a fost prim ministru nu s-a facut nicio plata catre Microsoft si ca, in cazul in care se va primi cererea la Senat, aceasta isi va urma traseul birocratic normal.Mai mult, el considera ca acuzatiile la adresa sa fac parte dintr-o operatiune care se desfasoara zilele acestea, de "salvare" a procurorului general Augustin Lazar.Iata postarea integrala a sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu:"Zilele acestea traim parca scenariul unei operatiuni ce s-ar putea intitula "Salvati-l pe Lazar". Un taran in civil gaseste o servieta prin camp si le-o preda jurnalistilor cu ochi albastri. La cateva zile distanta se reincalzeste o ciorba de mai bine 10 ani si este aruncata presei stirea ca as urma sa fiu anchetat in cazul Microsoft. Scenariul operatiuni este atat de ridicol ca ar parea neserios si in filmele din seria "B.D. la munte si mare". Efectele in spatiul public sunt insa cat se poate de serioase, asa ca vreau sa fac cateva precizari importante.In primul rand, nu s-a primit la Senat vreo solicitare din partea procurorilor, asa cum se speculeaza in presa.In al doilea rand, presupunand ca va veni, aceasta va urma traseul procedural pe care il urmeaza oricare astfel de cerere.In al treilea rand, in timpul guvernarii pe care am condus-o nu s-a facut nicio plata catre Microsoft, in cazul licentelor la care face referire dosarul. Contractul a fost semnat in guvernarea Nastase, plati s-au facut in guvernarile care au urmat perioadei 2005-2008, dar nu in guvernarea Tariceanu. Hotararile de guvern, la care vad ca face referire o parte din presa, prevedeau inceperea procesului de inventariere a licentelor. Am promovat aceste HG in contextul in care Microsoft ameninta ca va da Romania in judecata, caz in care riscam ca statul roman sa piarda multi bani. In fata acestor evidente, sa vorbesti despre acuzatii de mita, est ...citeste mai departe despre " Tariceanu, prima reactie la informatia ca ar fi cercetat pentru mita in dosarul Microsoft " pe Ziare.com