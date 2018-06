Tarifele pentru parcarile publice din Bucuresti vor fi majorate. Taxa pentru deblocarea masinii va fi peste 200 de lei

Astfel, zona 0 cuprinde locurile de parcare special amenajate in zonele de influenta ale parcajelor publice denivelate, delimitate de urmatoarele perimetre:- zona parcajului subteran Intercontinental: bd. N. Balcescu - str. C. A. Rosetti - str. D. Gerota - str. J. I. Calderon - str. T. Arghezi - bd. Carol I;- zona parcajului subteran Piata Universitatii: bd. N. Balcescu - str. I. Campineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - bd. I. C. Bratianu;- zona parcajului suprateran Cocor: bd. I. C. Bratianu - str. Sf. Vineri - Calea Mosilor - str. H. Botev - bd. C. Coposu;- zona parcajului suprateran Unirea: bd. C. Coposu - str. M. Basarab - bd. Mircea Voda - bd. Unirii - bd. I. B.Bratianu.Tarife aplicabile in zona 0:- 10 lei/ora TVA inclus - tarif unic (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea acestuia); parcarea este limitata la o durata de maxim doua ore, iar dupa expirarea acestei durate se va aplica masura suprataxarii cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare ora de depasire;-10 lei/ora X 24 de ore X 30 de zile + TVA - tarif pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe baza de contract;- 120 lei/luna TVA inclus - tarif preferential pentru riverani (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea locului de parcare).Zona 1 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 0 si perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de: Piata Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - str. Polona - str. Mihai Eminescu - str. Traian - str. Nerva Traian - bd. Gheorghe Sincai - str. Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B. P. Hasdeu - str. Vasile Parvan - str. Berzei - str. Buzesti - Piata Victoriei.Tarife aplicabile in zona 1:- 5 lei/ora TVA inclus - tarif unic de luni pana vineri in intervalul orar 6.01 - 18.00, cu extindere, in functie de parcaj, in zone unde numarul de vizitatori este mare, de luni pana duminica, in int ...citeste mai departe despre " Tarifele pentru parcarile publice din Bucuresti vor fi majorate. Taxa pentru deblocarea masinii va fi peste 200 de lei " pe Ziare.com