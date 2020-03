Cabinetul condus de premierul Mark Rutte a fost initial reticent fata de inchiderea scolilor, dar a cedat la presiunile personalului didactic si ale medicilor.Televiziunea nationala NOS a anuntat ca restrictiile vor intra in vigoare de luni; guvernul urma sa anunte detalii intr-o conferinta de presa.Rutte se va adresa natiunii luni seara, pentru a explica masurile, cele mai drastice luate pana acum la nivel national impotriva epidemiei provocate de coronavirus.In Olanda s-au confirmat pana acum 20 de decese cauzate de coronavirus. Duminica au aparut alte 176 cazuri de contaminare; totalul a urcat astfel la 1135, conform datelor Institutului National pentru Sanatate Publica.Italia are 25.000 de cazuri de infectare, iar peste 1.800 de oameni au murit din cauza virusuluiNumarul persoanelor decedate in Italia din cauza coronavirusului a ajuns duminica la 1.809, ceea ce presupune o crestere de 368 de decese in ultimele 24 de ore, potrivit ultimului bilant comunicat de seful protectiei civile, Angelo Borrelli, intr-o conferinta de presa, relateaza EFE.Germania pregateste restrictii de trafic la frontierele cu Franta, Austria si ElvetiaGermania isi va inchide in mare masura, incepand de luni, frontierele cu Franta, Austria si Elvetia, din cauza coronavirusului, au afirmat duminica surse guvernamentale ale agentiei dpa.Restrictii severe in Austria: adunarile cu mai mult de 5 persoane au fost interziseCancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat noi restrictii severe, duminica, pentru a opri raspandirea virusului. Adunarile publice la care participa mai mult de 5 persoane au fost interzise, iar cetatenii nu mai au voie sa se intalneasca cu nimeni. ...citeste mai departe despre " Tarile de Jos inchid toate scolile, restaurantele si cluburile sportive din cauza pandemiei " pe Ziare.com