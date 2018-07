"Aeronava ar putea avea 8-10 locuri, insa poate fi remodelata. Acum prospectam piata si, cel mai probabil, o vom lua prin leasing operational. Tintim sectorul de lux. Avionul va putea fi inchiriat in zona de business, de oamenii de afaceri, dar si de Guvern ori Presedintie.In plus, poate fi folosit in urgente medicale, deoarece cu o astfel de aeronava pot fi transportati bolnavi pe targa, de exemplu, sau in cazurile de transplant", a spus Wolff.Ar fi primul astfel de avion din flota TAROM. Aeronava costa 20-30 milioane de euro si poate atinge o viteza de 900 km pe ora."Este o nisa care se dezvolta. Avionul poate zbura si transcontinental, deci poate ajunge si la New York", a precizat Werner Wolff.Companii care produc acest tip de avion sunt: Bombardier, Gulfstream, Embraer si Cessna.TAROM are circa 1.850 de salariati si opereaza in prezent pe zborurile externe si interne cu o flota de 25 de aeronave.Pe 16 iulie, compania a semnat un contract pentru achizitia a cinci aeronave Boeing 737-MAX 8, construite special pentru TAROM. Cele cinci avioane au un pret de catalog de 586 milioane dolari si vor fi livrate pana in anul 2023.In plus, compania vrea sa schimbe 13 avioane din flota, urmand sa dea un anunt in acest sens.Citeste si:TAROM a uitat sa anunte ca si-a comandat 5 avioane noi, in valoare de aproape 600 de milioane de euroTAROM lanseaza curse directe spre Baku si Erevan. Mai cumpara si niste avione uzate ...citeste mai departe despre " TAROM cumpara avion de lux pentru a-l inchiria oamenilor de afaceri sau Guvernului " pe Ziare.com