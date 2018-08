"Taxa de prost" a Mariei Grapini a ajuns pe masa Consiliului Discriminarii

"Afirmatiile publice emise de Maria Grapini, o persoana cunoscuta la nivel national si international si care exercita puterea publica, au efectul de a umili si demoraliza pe cei vizati. Mai mult, faptul ca o persoana publica foloseste exprimari atat de jignitoare asupra unei intregi comunitati, doar pe baza convingerilor politice, induce publicului ca un comportamentul jignitor fata de romanii din diaspora este legitim si justificabil din moment ce este sustinut de un functionar public de rang inalt", se arata in sesizarea USR Diaspora, potrivit unui comunicat de presa.Totodata, in sesizare se mai arata ca "actiunea Mariei Grapini constituie hartuire conform art. 2 al. 5 din OG 137/2000, prin crearea unui climat de intimidare pe baza convingerilor politice si a apartenentei la o comunitate".Formatiunea considera ca insultarea comunitatii romanesti din afara tarii este un gest absolut incalificabil indiferent de imprejurari, dar mai ales tinand cont de standardele morale pe care le impune functia publica."In 1990, Ion Iliescu ii numea golani pe protestatarii din Piata Universitatii. Au trecut 28 de ani si limbajul multor politicieni romani nu s-a imbunatatit, mai ales atunci cand sunt criticati. Reprezentantii poporului intr-o democratie ar trebui sa intruchipeze repere morale al societatii si sa puna interesele cetatenilor mai presus de cele politice. Derapajele majore, precum cel al doamnei Maria Grapini, trebuie sanctionate pentru a ne asigura ca societatea noastra evolueaza", a transmis i acelasi comunicat presedintele USR Diaspora, Emanuel Stoica.De asemenea, USR Diaspora solicita CNCD sa analizeze de urgenta sesizarea si sa o sanctioneze pe Maria Grapini pentru discriminare si hartuire, afirmand ca "europarlamentari ca doamna Maria Grapini fac Romania constant de ras in Europa prin atitudinea si ideile pe care le promoveaza".Uniunea spune si ca la alegerile din 2019, romanii trebuie sa trimita in Parlamentul European oameni profesionisti si integri, care respecta valorile democratice europene.Maria Grapini a distribuit joi o postare pe contul sau de Facebook cu urmatorul mesaj: "Informam diasporen ...citeste mai departe despre " "Taxa de prost" a Mariei Grapini a ajuns pe masa Consiliului Discriminarii " pe Ziare.com