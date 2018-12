Potrivit MAI, Trezoreria Statului, institutie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, va inchide punctele de lucru din cele doua centre comerciale."Incepand cu data de 3 ianuarie 2019, pentru regiunea Bucuresti-Ilfov, cetatenii care doresc sa plateasca taxa pentru pasaport vor avea la dispozitie sase automate de plati ale CEC Bank. Acestea vor fi amplasate in centrele comerciale Plaza Romania si Parklake Shopping Center, unde se afla sediile Serviciilor de Pasapoarte Bucuresti si Ilfov", se arata intr-un comunicat al MAI.Cetatenii au la dispozitie mai multe modalitati pentru plata taxei de pasaport, arata MAI: la casieriile unitatilor CEC Bank, prin mandat postal la orice Oficiu Postal, on-line, in sistem internet banking, prin virament catre conturile deschise de fiecare Institutie a Prefectului, in numerar sau, dupa caz, prin intermediul POS-urilor la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului si la casieriile Institutiilor Prefectului."Pentru depunerea cererilor de eliberare a pasapoartelor recomandam cetatenilor sa faca programare online pe site-ul https://www.epasapoarte.ro/, in acest caz, timpul de asteptare la ghiseu fiind zero", precizeaza MAI in documentul citat.Citeste si Topul celor mai puternice pasapoarte din lume. Ce loc ocupa Romania ...citeste mai departe despre " Taxa pentru pasaport va putea fi platita la automate din doua mall-uri din Bucuresti " pe Ziare.com