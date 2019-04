Taximestristii ameninta, din nou, cu proteste: Daca dati lege pentru Uber, miercuri aducem 5.000 de masini in Piata Victoriei!

Presedintele Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Vasile Stefanescu, a confirmat pentru Ziare.com ca taximestristii de pregatesc din nou de proteste si ca miercuri urmeaza sa se straga 5.000 de masini in Piata Victoriei. Ce ii nemultumeste pe taximetristi?"In primul rand, nici pana astazi nu s-a publicat in Monitorul Oficial ordonanta anti-piraterie. Apoi, din cate am inteles din ce a spus domnul vicepremier Suciu, urmeaza sa se dea si o ordonanta care sa creeze un cadru pentru serviciile de tip Uber si Taxify.Or, aceeasi activitate nu poate fi reglementata, in aceeasi tara, in mai multe feluri. Ori facem paradis fiscal pentru toti, ori nu mai facem pentru nimeni si ne facem treaba potrivit legii", a declarat pentru Ziare.com Vasile Stefanescu.Va reamintim ca - desi Guvernul a adoptat ordonanta care scoate Uber si Taxify in afara legii, n-a publicat-o, inca. Ba mai mult - dupa cum a anuntat atunci ministrul Dezvoltarii, Daniel Suciu - OUG se va publica abia dupa ce va intra in vigoare o alta ordonanta de urgenta, care sa reglementeze functionatea Uber si Taxify.In acest fel, Guvernul vrea sa ii impace pe taximetristi (carora le da ordonanta anti-piraterie solicitata), dar si pe transportatorii de Uber si Taxify (care vor avea propriile legi si nu vor mai fi nevoiti sa respecte Legea taximetriei).In paralel, Senatul a adoptat deja un proiect de lege care va reglementa functionarea Uber si Taxify in Romania. Unul dintre initiatorii acestui proiect, senatorul PSD Vasile Toma, a explicat pe larg pentru Ziare.com ca - indiferent ce ar cere taximetristii - cei care fac transport alternativ de persoane contra cost nu se pot autoriza ca societati de taxi. Motive sunt mai multe.Pe de o parte, legea permite autoritatilor locale emiterea a doar patru licente de taxi la mia de locuitori. Iar aceste licente sunt deja detinute de taximetristi. Or, asta inseamna ca - si daca ar vrea - soferii de Uber si Taxify n-ar avea cum sa isi ia licente si sa se autorizeze.In plus, autorizarea presupune dotarea masinii cu aparat de taxat si inscrierea ei la dispecerat. Or, asemenea masuri sunt inutile pentru transportatorii care folosesc Uber si Taxify, in conditiile in c ...citeste mai departe despre " Taximestristii ameninta, din nou, cu proteste: Daca dati lege pentru Uber, miercuri aducem 5.000 de masini in Piata Victoriei! " pe Ziare.com