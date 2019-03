Taximetristii ameninta din nou cu proteste: Dati azi ordonanta anti-Uber sau blocam Piata Victoriei!

"Coloana se va forma din fata Guvernului, pana la Casa Presei. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, atat in Bucuresti, cat si pe drumurile nationale, de unde vor veni coloane de masini din toate regiunile.Daca nici de aceasta data nu se va rezolva problema semnalata de noi, transportatorii rutieri autorizati de persoane, vom organiza un miting de amploare in fiecare saptamana, in perioada urmatoare, cand vor bloca Bucurestiul cu autocare, microbuze si taxiuri din intreaga tara", a declarat Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.Practic, taximatristii reprezentati de COTAR ii cer Guvernnului sa adopte o OUG care, sustin ei, ar rezolva problema pirateriei in bransa. Anterior, Vasile Stefanescu a explicat pentru Ziare.com ca nu i se pare normal ca soferii care fac ride-sharig - cum ar fi cei de la Uber, Taxify (Bolt) - sa castige bani fara a fi nevoiti sa plateasca taxe si sa se autorizeze, asa cum fac soferii si firmele de taxi.Dupa un protest de amploare din februarie, la presiunea taximetristilor, Ministerul Dezvoltarii a lansat in dezbatere publica, pe 1 martie, un proiect de OUG potrivit caruia cine face transport de persoane fara a fi autorizat - exact asa cum sunt taximetristii - va fi aspru amendat. Practic, aplicata in forma lansata in dezbatare publica, ordonanta ar putea duce la suspendarea activitatii Uber si Taxify, in Romania.Din informatiile Ziare.com, in acest moment, in Romania, soferii de Uber, spre exemplu, au posibilitatea sa obtina atestate si chiar licente, dar pentru asta ar trebui sa isi inregistreze masinile pe o firma.Iar multi dintre ei nu procedeaza in acest fel, ci isi folosesc masinile proprii sau chiar inchiriaza unele pentru a face transport de calatori.Intr-o pozitie comuna, Uber si Taxify au anuntat ca sustin imbunatatirea legislatiei romanesti privind transportul de persoane, dar nu prin OUG. In plus, societatile au subliniat ca in Parlament exista deja un proiect de lege care ar urma sa aduca noi reglementari in transportul de persoane.De altfel, Senatul a adoptat deja un proiect de lege care - daca va trece si de Camera Deputatilor - va obliga companiile ca Uber si Taxify sa se inregistreze fiscal in Romania. In plus, activitatea acestor societati ar urma sa f ...citeste mai departe despre " Taximetristii ameninta din nou cu proteste: Dati azi ordonanta anti-Uber sau blocam Piata Victoriei! " pe Ziare.com