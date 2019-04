Taximetristii fac protest in fata Guvernului. 1.500 de masini au venit deja si s-au impus restrictii de trafic

Protestul se va desfasura in intervalul orar 6:00-18:00 si la el ar urma sa participe mai multe asociatii, printre care si Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT).Brigada Rutiera a Capitalei a resistematizat, miercuri dimineata, circulatia in Piata Victoriei, unde peste 1.500 de taxiuri s-au strans. Politistii vor institui treptat mai multe restrictii de trafic."Este resistematizata circulatia in Piata Victoriei, prin asigurarea traficului rutier pe doua benzi de circulatie pe sens, in fata Guvernului Rominiei", a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei.De asemenea, a fost restrictionat traficul rutier pe Soseaua Kiseleff, intre str. Arh. Ion Mincu si Piata Victoriei. La nevoie, politistii vor restrictionat traficul si pe Str. Paris si breteaua care leaga Bd. Iancu de Hunedoara de Piata Victoriei.Nemultumirea taximetristilor"Cerem Guvernului sa renunte la OUG pentru legalizarea pirateriei in transportul rutier de persoane si nu intelegem de ce un vicepremier ii asigura pe "pirati" ca le va rezolva problema prin OUG si explica necesitatea legiferarii prin ordonante de urgenta ca necesitate, motivand urgenta prin faptul ca Presedintele Romaniei trimite legile Parlamentului inapoi, pentru modificare", se arata in comunicatul COTAR.Potrivit COTAR, Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii si vicepremier, a facut declaratii din care reiese ca s-a ocupat direct de construirea cadrului legislativ pentru mentinerea pe piata a platformelor de ridesharing, iar manifestatia de miercuri este indreptata impotriva acestora."Chiar daca se doreste intrarea in legalitate a unor noi forme de transport rutier de persoane, acest lucru nu se poate face decat cu respectarea legislatiei in vigoare. Prin OUG, Guvernul trece peste orice lege din aceasta tara. Nu exista nicio urgenta reala care sa justifice o astfel de ordonanta", a declarat presedintele COTAR-CNTR, filiala Timis, Teodor Pesteleu.Reprezentantii COTAR si ai FORT au organizat, in ultima perioada, mai multe proteste in Bucuresti, acuzand platformele de ridesharing, precum Clever si Uber, ca nu ar functiona in legalitate. ...citeste mai departe despre " Taximetristii fac protest in fata Guvernului. 1.500 de masini au venit deja si s-au impus restrictii de trafic " pe Ziare.com