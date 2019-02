Taximetristii dau ultimatum Guvernului: Dati OUG in doua saptamani sau blocam Bucurestiul cu masini din toata tara!

Inca de la primele ore ale diminetii, taximetristii din Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) au inceput sa se aduna in Piata Victoriei, pentru a-i cere Vioricai Dancila sa le rezolve problemele.Oamenii sunt nemultumiti din cauza ca - sustin ei - statul ii obliga sa isi procure o multime de acte si sa plateasca dari la stat pentru a face taximetrie, in timp ce pe cei circa 100.000 de soferi care fac ride sharing in tara - folosind aplicatiile Uber, Taxify, Bla Bla Car si Clever Go - ii lasa sa faca bani la negru si sa transporte persoane in conditii nesigure.Mai mult chiar, sustin taximetristii adunati la protest, statul roman considera ca ride-sharingul este un serviciu online, in conditiile in care o instanta europeana a decis deja ca el reprezinta o activitate de transport de persoane si ar trebui reglementat ca atare.UPDATE 12:49 Presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, a declarat pentru Ziare.com ca protestul taximetristilor din Piata Victoriei s-a incheiat."Am dat drumul la masini. Am alcatuit o delegatie de 5 reprezentanti si ne indreptam acum spre Ministerul de Finanate. Am avut o prima runda de discutii la Guvern si acum ne ducem la Finante, unde ne intalnim cu doamna ministru interimar al Transporturilor, doamna Rovana Plumb, si cu domnul ministru Teodorovici.Avem promisiunea ca se va intocmi o ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele. Mai intai, aceasta ordonanta ar urma sa elimine din Legea taximeteriei sintagma 'in mod repetat'. Acum, legea spune ca autorizatia unor soferi care fac transport ilegal de persoane si evaziune se poate ridica doar daca sunt surprinsi incalcand legea 'in mod repetat'. E o forma de protectie a pirateriei.Apoi, aceeasi ordonanta de urgenta prevede ca activitatea de rent-a-car urmeaza sa treaca la Ministerul de Finante. Ea exista de ani buni in Romania din 2003 si nici pana astazi 80% din primarii nu au reglementat-o. De 15 ani, cu legea in vigoare, fiecare a facut ce vrea. Asta ar asigura un control mai bun al activitatii. Speram sa nu mai avem, ca astazi, 100.000 de soferi (inclusiv cei de ...citeste mai departe despre " Taximetristii dau ultimatum Guvernului: Dati OUG in doua saptamani sau blocam Bucurestiul cu masini din toata tara! " pe Ziare.com