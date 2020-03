Teatrele bucurestene din subordinea PMB isi suspenda spectacolele pana la finalul lunii martie

Decizia a fost luata de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si comunicata managerilor in cadrul Comandamentului de urgenta de luni dimineata.Gabriela Firea, a anuntat totodata suspendarea activitatii institutiilor de cultura si a celor sportive aflate in subordinea Primariei Capitalei, mentionand ca managerii de spitale care nu respecta masurile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19 risca sa fie demisi."Din pacate, evenimentul din aceasta seara, expozitia Ginei Patrichi, se amana. Noi tinem la acest eveniment si el se va relua dupa ce se vor linisti lucrurile. Momentan nu avem aranjata o data sigura. Spectacolele se suspenda pana la 31 martie, asa cum ne-a fost comunicat. (...) Activitatea la birouri continua, activitatea la repetitii continua, si asteptam noi informatii si dispozitii. Mai avem deplasari in tara cu spectacolele noastre. Cel de astazi este la Constanta, 'Oscar si tanti Roz'. Echipa era deja acolo cand incepuse comandamentul de astazi de la primarie si in functie de autoritatile locale vom vedea ce se va intampla.Noi am suspendat activitatea la sediul din Bucuresti si probabil vom amana viitoarele deplasari. (...) Se suspenda si evenimentele conexe pe care le mai aveam, cum ar fi 'Dragonul de aur' de la Sfantu Gheorghe, programat pe 17 martie, si mai aveam un concert aniversar Mircea Vintila, si acesta se va suspenda. Nu pot sa vorbesc de vreo reprogramare, de orice fel, momentan nu se poate face nici macar o discutie de principiu", a declarat Catinca Nistor, managerul interimar al Teatrului Bulandra.Ea a precizat ca spectatorii care si-au achizitionat bilete pentru spectacolele din luna martie isi pot recupera contravaloarea acestora de la casele de bilete ale Teatrului Bulandra, iar cei care le-au achizitionat on-line contactand eventim.ro.Institutiile teatrale au anuntat pe paginile de Facebook modalitatea in care va fi returnata contravaloarea biletelor.Cei care si-au cumparat bilete la Teatrul Odeon, de la casa de bilete, isi pot primi banii inapoi prezentand biletul in format fizic."Incepand de joi, 12 martie, in termen de maximum 5 zile lucratoare, contravaloarea biletelor achizitionate online pentru spectacolele lunii martie va fi returnata in contul din care s-a facut plata. Cei care si-au procurat biletele de la Casa de Bilete su ...citeste mai departe despre " Teatrele bucurestene din subordinea PMB isi suspenda spectacolele pana la finalul lunii martie " pe Ziare.com