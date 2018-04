Teiul lui Eminescu atrage turistii ca un magnet: Arborele-monument supravietuieste gratie unui fenomen biologic rar

Celebrul tei, aflat in Parcul Expozitiei, este unul argintiu (Tilia tomentosa Moench) cu o varsta estimata la 540 de ani. Astfel, conform tabelelor Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, varsta arborelui este de circa 458 de ani, iar, potrivit unei expertize stiintifice efectuate in 2013 de catre biologul Ionel Lupu, varsta probabila a arborelui este de circa 540 de ani.Copacul, asociat istoric cu poetul Mihai Eminescu, reprezinta unul dintre cei mai importanti arbori-monument din Romania si constituie un simbol pentru orasul Iasi. Arborele supravietuieste astazi gratie unui fenomen biologic rar, care a permis unor radacini sa creasca prin interiorul trunchiului putrezit, patrunzand in pamant. Pomul fructifica anual si continua sa atraga vizitatori.Teiul lui Eminescu este, probabil, cel mai batran copac din zona Copou, din Iasi, dar si unul dintre cei mai importanti arbori-monument de pe teritoriul Romaniei. Conform afirmatiilor facute in trecut de profesorul Mandache Leocov (fost director al Gradinii Botanice din Iasi - n.red.), Teiul lui Eminescu ar fi fost remarcat de insusi Gheorghe Asachi, in timpul desenarii planurilor pentru Gradina Copou: "La umbra acestui tei, iesenii il intalneau frecvent pe marele nostru poet Mihai Eminescu, fie alaturi de Veronica Micle, fie alaturi de bunul sau prieten, Ion Creanga. Dupa plecarea lui la Bucuresti, iesenii au botezat acest arbore 'Teiul lui Eminescu'".In fata teiului se afla un bust de bronz al lui Mihai Eminescu, opera sculptorului Ion Mateescu (foto).Teiul a suferit o serie de tratamente majore, primul in 1953, cand a fost segmentat in urma unei furtuni, curatat si sprijinit pe console metalice. Au urmat alte doua tratamente, in 1990 si, respectiv, 2014."Teiul lui Eminescu este introdus in categoria monumentelor, astfel incat toate lucrarile de sustinere si intretinere trebuie efectuate cu acordul Academiei Romane. De exemplu, orice toaletare trebuie facuta in acest mod. Nu pot taia o creanga de acolo fara acel acord.Din Teiul lui Eminescu au rasarit lastare, chiar daca arborele initial este extrem de vechi. De-a lungul timpului, el a fost ...citeste mai departe despre " Teiul lui Eminescu atrage turistii ca un magnet: Arborele-monument supravietuieste gratie unui fenomen biologic rar " pe Ziare.com