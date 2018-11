Tel Drum a castigat un nou contract in Teleorman: Modernizeaza o scoala cu 7,2 milioane de lei

Este vorba de un contract de 7,2 milioane de lei pentru reabilitarea unei scoli in Zimnicea, care a fost dat luna trecuta acestei societati, potrivit datelor din sistemul electronic de achizitii publice.Contractul "Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr. 2, oras Zimnicea", a fost acordat firmei Tel Drum, de Primaria Zimnicea, prin procedura simplificata.Valoarea: 7.260.833,45 de lei.Lucrarile principale pe care urmeaza sa le execute societatea: Amenajare/ Sistematizarea exterioara/Imprejmuire, modernizarea celor doua corpuri de constructie, Finisaje interioare si exterioare, instalatii si amenajare teren de sport multifunctional.Citeste si: Tel Drum, contracte in serie de la primarii conduse de pesedisti. Clotilde Armand: "Jackpot" din Statul ParalelSursa: Sistemul electronic de achizitii publiceCare este situatia Tel DrumSocietatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni. Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta, in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre liderul PSD, Liviu Dragnea.Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA, magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.Citeste si: Firma Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a primit un contract de 40 de milioane de lei de la CJ TeleormanANI a dezvaluit legatura Tel Drum - edilOrasul Zimnicea este condus de edilul Petre Parvu (PSD) - foto alaturi de Liviu Dragnea. In 2017, inspectorii de integritate au stabilit ca Petre Parvu, in calitate de primar al orasului Zimnicea, a semnat mai multe contracte de furnizare, de prestari servicii si de lucrari, precum si facturile aferente acestora, incheiate intre Primaria Zimnicea si societatea Tel Drum SA Alexandria.Potrivit ANI, Petre Parvu a fost in aceste situatii in conflict de interese de natura administrativa, intrucat in perioada in care a semnat contractele avea cu firma Tel Drum Alexandria un contract de inchiriere si un contract de comodat (folosinta) pentru un imobil proprietatea p ...citeste mai departe despre " Tel Drum a castigat un nou contract in Teleorman: Modernizeaza o scoala cu 7,2 milioane de lei " pe Ziare.com