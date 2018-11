Potrivit portalului instantelor, Curtea de Apel Bucuresti discuta solicitarea de stramutare pe 5 decembrie.Firma Tel Drum este trimisa in judecata in acest caz din decembrie 2017. Acuzatia: folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave.Citeste si: Stenograme din dosarul Tel Drum. Cat de importanta era "o pila" pentru a primi contracte finantate din fonduri europeneProcesul este in faza de Camera Preliminara si nu a inceput judecata la Tribunalul Bucuresti. Urmatorul termen este pe 21 noiembrie. La ultimul, judecatorii au respins o cerere de declasificare a unor inscrisuri transmise de SRI. Instanta a explicat ca acestea "nu contin informatii esentiale pentru solutionarea cauzei supuse atentiei instantei".Firma Tel Drum mai este implicata intr-o ancheta, aflata la DNA, in care procurorii acuza ca in spatele societatii s-ar afla Liviu Dragnea. Politicianul neaga vehement acest lucru.In acest caz, Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul.Cine sunt actionarii declarati ai firmeiPotrivit datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44%, si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela.De asemenea, datele de la Registrul Comertului arata ca Mircea Visan este imputernicit sa semneze in numele si pentru societatea Tel Drum.Citeste si: Cele doua cuvinte care au abonat firma Tel Drum la contractele publice date de Consiliul Judetean Teleorman ...citeste mai departe despre " Tel Drum cere stramutarea de la Tribunalul Bucuresti in procesul in care este judecata pentru fraude europene " pe Ziare.com