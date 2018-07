Tel Drum, contracte in serie de la primarii conduse de pesedisti. Clotilde Armand: "Jackpot" din Statul Paralel

Procedura a fost cea de cumparare directa, potrivit datelor din sistemul electronic de achizitii publice.Este al doilea contract pe care Primaria Turnu Magurele, prin Societatea Local Urban SRL l-a dat firmei Tel Drum, in ultima luna. La inceputul lunii, Societatea Local Urban SRL a mai dat un contract similar, in valoare de 16.000 de euro. Primarul orasului este Danut Cuclea (PSD), care ocupa functia din 2013.Pe 18 iulie, si Primaria comunei Orbeasca (Teleorman) a semnat cu Tel Drum un contract de realizare lucrari de asfaltare in grosime de 7 cm, pe o suprafata de 2519,7 mp. Procedura a fost tot de cumparare directa, potrivit datelor din sistemul electronic de achizitii publice. Primarul comunei, Gheorghe Budica, este la al doilea mandat si este membru PSD."Aveti sau nu bani de xerox?"Situatia a atras atentia consilierului local Clotilde Armand (USR), care a prezentat pe facebook un facsimil din sistemul electronic de achizitii publice."Jackpot din Statul Paralel:Tel Drum a mai primit ieri inca 2 contracte de la Primaria Turnu Magurele. In ultimele 30 de zile societatea a primit peste 80.000 euro, fara TVA, cumparare directa... contracte doar in judetul Teleorman. Curata insolventa!Si acum o intrebare pentru primul socialist al tarii, cel care a furat banii unor copii orfani: Aveti sau nu bani de xerox?", a scris Clotilde Armand.Care este situatia Tel DrumSocietatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni. Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta, in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre liderul PSD, Liviu Dragnea.Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA, magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.Citeste si: Firma Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a primit un contract de 40 de milioane de lei de la CJ Teleorman ...citeste mai departe despre " Tel Drum, contracte in serie de la primarii conduse de pesedisti. Clotilde Armand: "Jackpot" din Statul Paralel " pe Ziare.com