Temperaturi de inghet la munte: Pe Varful Omu a nins

Potrivit StirileProTV.ro, la munte a fost lapovita si ninsoare, sambata seara si noaptea.Pe Varful Omu, in Bucegi, au fost sub zero grade si a nins, insa zapada nu s-a depus mai mult de 1-2 centimetri. Pe timpul zilei, temperatura maxima a depasit cu putin 2 grade Celsius.Duminica dimineata, la ora 09:00, la statia meteorologica de pe varf se inregistrau 0 grade si era ceata.In masivele Bucegi si Fagarasi inca mai sunt portiuni de zapada, iar turistii trebuie sa stie ca au nevoie de echipament adecvat daca vor sa mearga in trasee montane. De asemenea, Transfagarasanul ramane inchis pana pe 30 iunie.Frig a fost si in alte masive din tara, unde, la inaltimi mari, temperatura a coborat sub 5 grade Celsius.