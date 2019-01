Teodorovici i-a cerut premierului Dancila revocarea lui Ionut Misa: Noul sef al ANAF este Mihaela Triculescu

Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a confirmat joi informatiile aparute pe surse conform carora a cerut schimbarea lui Ionut Misa din functia de sef al ANAF. In plus, Teodorovici a anuntat public ca i-a propus deja Vioricai Dancila si un alt specialist care sa conduca institutia, dar nu i-a spus numele.Ulterior, Guvernul a informat ca schimbarea la conducerea ANAF s-a produs."Premierul Viorica Dancila a semnat astazi Decizia de numire a doamnei Mihaela Triculescu, economist cu peste 19 ani de experienta in mediul privat, in functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat.Desemnarea doamnei Mihaela Triculescu la conducerea ANAF a fost stabilita dupa evaluarea mai multor propuneri facute de ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.Doamna Mihaela Triculescu este economist cu o vasta experienta. In ultimii trei ani a fost practician in insolventa, asigurand managementul procedurii de insolventa pentru mai multe companii.Noul presedinte ANAF este licentiat in economie si absolvent al studiilor de master disciplina 'Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor' la Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Economice", se arata in comunicatul Guvernului.Potrivit profit.ro, insa, in 2015 Triculescu a concurat pentru un post de inspector Antifrauda, dar a fost respinsa.Teodorovici: 2019 vine cu provocari si e nevoie de o noua conducereNu este prima oara cand s-a discutat public despre schimbarea lui Ionut Misa din functie, Teodorovici fiind de mai multa vreme nemultumit de activitatea acestuia. Spre exemplu, inca din luna august, ministrul sustinea ca Misa nu se mai bucura de autoritate in functia de sef al ANAF.Joi a aparut pe surse in spatiul public informatia potrivit careia Teodorovici i-a si cerut oficial Vioricai Dancila sa il schimbe pe Misa din functie. Ministrul a si motivat, intr-o scurta declaratie de presa, decizia:"Am solicitat doamnei premier revocarea din functie a lui Ionut Misa de la conducerea ANAF. Anul 2019 e unul cu multe provocari, iar ANAF trebuie sa isi schimbe radical comportamentul in economie. Trebuie sa arate ca are un comportament onest fata de contribuabil, fie el persaoana fizica sau juridica.Trebuie o reforma a fiscalului, trebuie informatizat sistemul, trebu ...citeste mai departe despre " Teodorovici i-a cerut premierului Dancila revocarea lui Ionut Misa: Noul sef al ANAF este Mihaela Triculescu " pe Ziare.com